Essen in Italien Dem Geheimnis der einfachsten (und besten) Pasta der Welt auf der Spur

Die Spaghetti all’Amatriciana sind eines der einfachsten und besten Gerichte Italiens, ja der Welt. Doch wer am Rezept der Lieblingspasta von George Clooney minimal etwas verändert, wird von den Leuten aus Amatrice mit Verachtung gestraft. Zu Recht? Wir wollten genau wissen, was es für diese sagenhafte Pasta braucht – oder was eben nicht.