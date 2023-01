Kriessern Oscarverdächtige Turnernacht: alle vier Vorstellungen waren fast ausverkauft An seinem Schauturnen zeigte der STV Kriessern akrobatische und turnerische Höhepunkte – und hat nebenbei noch einen Oscar für den besten Film gewonnen: «Hööllywood – Warum liegt hier Heu?»

Haben mehr drauf als «gewöhnliche» Filmstars: Die Getu Damen des STV Kriessern. Bild: Hansueli Steiger

Am 12. März werden in Hollywood die Oscars vergeben. Eine Frage wurde in der Kriessner Oscarnacht bereits geklärt: Jene nach dem besten Film. Mit welchen Hürden eine Filmcrew bei einer Produktion zu kämpfen hat, zeigte die Schauspieltruppe um Regisseur Adrian Baumgartner mit viel komödiantischem Talent. Dazwischen überboten sich 15 Riegen mit Darbietungen zum Thema «Film», die so manche Besucherin und manchen Besucher in Staunen versetzte. «Top Gun», «Braveheart» oder «Der König der Löwen» waren nur einige der Werke, bei denen turnerische Glanzlichter gesetzt wurden.

Unterstützung aus Bümpliz

Die Handlung: Regisseurin Dolly Dietsche (Nadine Hutter), zweifache Gewinnerin des gol­digen Törgga, ist mit Präsident Kuno Hutter nicht zufrieden. Die Eröffnungsrede muss wiederholt werden, was aber nicht an ihm liegt, sondern am Kameramann Bruno (Sven Müller). Der Zeitplan, den das Team um Dietsche – es zeichnet für Klassiker wie «Avatar – Aufbruch ins Schollariet» oder «Excalibur – Schloss Blatten ist erst der Anfang» verantwortlich – einzuhalten hat, ist knapp bemessen. Der Film muss noch vor der Oscarverleihung fertig werden. Nicole (Nicole Baumgartner) und Heidi (Jasmine Schönenberger) wollen un­bedingt berühmt werden. Als Drehort überlässt Heidis Onkel, Sepp (Matthias Lüchinger), dem Team seinen Bauernhof.

Bereits als Charlie seine drei «Käfer» über die nächste Mission informiert, gibt es Schwierigkeiten. Einer der Käfer, Urs (Severin Hutter), hat Mühe mit der Frauenkleidung. Er hadert auch mit dem Drehort: «So kommen wir nie nach Hollywood. Dieser Bauernhof ist mehr Hööllywood.» Fränzi (Seraina Hutter), die ein Auge auf Knecht Peter (Joel Germann) geworfen hat, zeigt, wie man fallen muss, wenn man von einer Kugel getroffen wird. Die Absolventin der Schauspielschule für abgeschweifte Kinder in Bümpliz wird vom Fleck weg engagiert. Mit jener Szene hatte Heidi vorher mehr Mühe. Die Regisseurin meint, Heidis Schwalbe hätte ausgesehen wie die eines Montlinger Tschutters. Dann versagt die Beleuchtung – ein Fall für die «Ghostbusters» mit ihrem Geisterstaubsauger.

Wo sind die Kühe?

Unheil naht in Form von Trudi Gächter (Nicole Hutter) von der Kanzlei. Sie habe gehört, dass für die Dreharbeiten keine Bewilligung vorliege. Die Beamtin entdeckt die Pistole: «Dafür habt ihr wohl auch keine Bewilligung» und beschlagnahmt das Ding gleich – aber nicht bevor sich ein Platzpatronenschuss löst. Aufgeregt stürmt Knecht Peter in die Szenerie: «Die Kühe sind weg!». Aufgeschreckt vom Schuss seien sie fortgerannt. «Das darf Sepp nicht erfahren, sonst sind wir den Drehort los», ruft Urs. Nach einigen Abenteuern können die Kühe wieder eingefangen werden. Sepps Frau Mary (Tanja Baumgartner) sagt, die Kühe seien wegen des Hags ausgebüxt, den ihr Mann noch nicht fer­tiggemacht habe. Schliesslich kommt der grosse Moment – und der Oscar geht nach Kriessern. Heidi schwärmt: «Endlich kann ich mit George Clooney tanzen.»

Armin Hutter, der das prächtige Bühnenbild entwarf, sagte nach der Vorstellung: «Es war perfekt. Man fühlt die Begeisterung und die Leidenschaft, mit der alle, auf und neben der Bühne, mitgeholfen haben.» Diese Begeisterung spürte auch das oscarverdächtige Publikum, das die Riegen unterstützte und während der jeweiligen Musik den Takt fleissig mitklatschte. Alle vier Vorstellungen waren praktisch ausverkauft.

Gäbe es einen Oscar fürs beste Schauturnen, der STV Kriessern wäre ein heisser Kandidat für den Gewinn des Goldmännchens.