Kriessern Mann drischt mit Schirmständer auf Polizisten ein – erst weitere Patrouillen können ihn unter Kontrolle bringen Am Mittwochnachmittag hat die kantonale Notrufzentrale die Meldung von einem verletzten Mann in Kriessern erhalten. Die daraufhin ausgerückte Polizeipatrouille wurde vom 42-jährigen Italiener angegriffen.

Eine 31-jährige Polizistin und ein 33-jähriger Polizist der Kantonspolizei St.Gallen wurden verletzt. Symbolbild: Kapo SG

Die Notrufzentrale hatte nebst dem Rettungsdienst auch eine Polizeipatrouille an die Altstätterstrasse aufgeboten. Jene war dann zuerst am Ereignisort und traf einen 42-jährigen, im Kanton wohnhaften Italiener an.

Nachdem mit dem Mann anfänglich ein normales Gespräch geführt werden konnte, begab sich dieser in ein Gebäude, wo er nach einem Schirmständer griff, mit dem er unvermittelt auf den Polizisten und die Polizistin los ging.

Weitere Patrouillen mussten ausrücken

Der Mann konnte erst nach Aufbieten weiterer Patrouillen der Kantonspolizei und des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit unter Kontrolle gebracht werden. Nach der Erstbetreuung durch den Rettungsdienst wurde der Mann zur medizinischen Versorgung ins Spital gebracht; anschliessend in fachärztliche Behandlung übergeben.

Die 31-jährige Polizistin und der 33-jährige Polizist verletzten sich beim Angriff eher leicht. Sie begaben sich in ärztliche Behandlung und sind für mehrere Tage krankgeschrieben. Wo sich der 42-Jährige die Verletzungen zugezogen hat, ist unklar. Er wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. (red)