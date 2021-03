In ein paar Wochen soll zwischen der Rheinbrücke Kriessern-Mäder und dem Tennisplatz Mäder der sogenannte Dekolmationsversuch über die Bühne gehen. An festgelegten Punkten wird zwischen Kilometer 73.000 und 73.150 ein kleiner Streifen Flusssohle umgeschichtet, respektive ein 30 Meter breiter und ein Meter tiefer Streifen. Die Ablagerung von feinen Sedimenten auf dem Kies- oder Schotterbett der Rheinsohle bezeichnet man als Kolmation, das Umschichten oder Entfernen der Sedimentschichten als Dekolmation. Für diese Arbeiten kommt ein grosser Baggerponton zum Einsatz. Mit diesen Untersuchungen will man die zu erwartenden Veränderungen des Grundwassers abklären. Um das Grundwasser zu prüfen, werden im festgelegten Abschnitt im Rheinvorland Bohrungen durchgeführt. In die Löcher setzen die Fachleute Sonden ein. Wie die Bohrkerne zeigen, liegt bis zwei Meter Tiefe Feinsediment, ab rund vier Metern liegt derzeit der Grundwasserspiegel. Aufgrund der Färbung dieses Aushubmaterials zeigt sich auch der Sauerstoffgehalt und damit auch der Qualitätsgrad des Grundwassers. (kla)