Kriessern 100 und ein Jahr fit geblieben: SVT holt sein abgesagtes Jubiläum vom letzten Jahr nach Letztes Jahr musste der STV sein «100+1 Jahr STV Kriessern»-Jubiläum absagen. Nun holt der Verein das dreitägige Fest nach und turnt sich dabei durch die Jahrzehnte.

Militärisch strukturierte Freiübungen gehörten zur Gründungszeit zum Kern des Turnwesens. Die grossartige Leistung der aktiven Damen am Barren begeisterte. Bild: PD

Zu seinem Jubiläum «100+1 Jahr STV Kriessern» hat der Verein die ausgetrampelten Pfade der meist gleich strukturierten Turnerunterhaltungen verlassen. Er reihte bei den Aufführungen diesen Donnerstag und Freitag nicht einfach zwölf oder mehr Nummern aller Un­tergruppen des Vereins vom Muki-Turnen bis hin zu den Veteranenriegen hintereinander auf die Programmkette. Seine Jubiläumsshow konzipierte die Regie stattdessen in fünf Blöcke zu je rund 20 Minuten. Und in jedem Block traten Turnerinnen und Turner jeden Alters zusammen als eine einheitliche, grosse Turnfamilie auf.

Im Zeichen des Kriessner Löwen

Die fünf Blöcke erzählten von der Entwicklung des Vereins seit seiner Gründung 1921 bis heute - und darüber hinaus in die anbrechende Zukunft hinein. Farblich gestaltet waren sie in den Farben des Kriessner Dorfwappens: weiss wie das Wappenschild, rot wie der Löwe, grün wie der Baum, blau wie der kaiserliche Reichsapfel und golden wie die Zier des Reichsapfels.

Jeder Block brachte eine erzählende Szene: Der Weisse (1921 bis 1959) zeigte stramme, weiss gekleidete Männer bei militärisch strukturierten Freiübungen, wie sie damals im Zentrum des Vereinsturnens standen. Der rote Block (1960 bis 1979) rief mit turbulenten Auftritten der jüngeren Turner die Einführung der beliebten Jugi-­Lager ins Gedächtnis zurück. Der grüne Block erinnerte an die von den Kriessner Vereinen gemeinsam in über 23000 Frondienststunden erbaute Mehrzweckhalle. (Der STV übernahm damals die Errichtung des Dachstuhls.) Der vierte, blaue Block (2000 bis 2022) zeichnete die Erfolge der GeTu- Damenriege nach, die mehrfach den Schweizer Meistertitel im Stufenbarren erkämpfte. Der Schlussblock blickte in die Zukunft und zeigte mit Turnen auf dem Hoverboard und einer grossartigen Diavolo-Schaukel die mögliche Entwicklung in den kommenden Jahren und bei der nächsten Generation auf.

Jeder Block war gewürzt mit beeindruckenden turnerischen Leistungen: Bodenturnen, Akrobatik, Tanz und bunte Reigen zu beliebten Oldies und modernen Tophits waren zu sehen und ernteten den Applaus des Publikums. Die gute Durchmischung der Riegen trug das Ihre zur Unterhaltsamkeit und zum Abwechslungsreichtum der Darbietungen bei. Kurzweilig und Schlag auf Schlag präsentierte sich die grosse Jubiläumsturnshow. Das kam beim Publikum an: Begeistert applaudierten die gut 650 Besucherinnen und Besucher bei der Premiere am Donnerstag und zollten den Akteuren stehende Ovationen.

Das moderne Konzept des Unterhaltungsabends hat seine Feuerprobe bestanden. Am Freitag folgte eine zweite Aufführung, verbunden mit einem Galadinner, dessen vier Gänge zwischen den Blöcken serviert wurden. Heute Samstag folgt eine Familienparty mit den Partytigern und der Stubete Gäng.