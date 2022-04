Kreismusiktage Hunderte Musikantinnen und Musikanten nehmen das Festgelände in Au in Beschlag Vom 20. bis 22. Mai finden die Rheintaler Kreismusiktage in Au statt. Das Festprogramm wartet mit zahlreichen Highlights auf.

In Au verbreiten in einem Monat die Rheintaler Musikvereine Feststimmung. Bild: pd

Nach zweijährigem Unterbruch finden in knapp einem Monat die Rheintaler Kreismu­siktage wieder statt. Hunderte Musikantinnen und Musikanten werden das Festgelände in Au in Beschlag nehmen. Aber auch allen anderen Rheintalerinnen und Rheintalern wird etwas geboten.

Energiegeladener Eröffnungsabend

Eröffnet werden die Kreismusiktage mit einem Konzert von Red Cube & Horns. Die Band hat bei ihren Auftritten nur ein Ziel: Dem Publikum vor der Bühne mit einem Mix aus Rock und Pop ordentlich einzuheizen. Das Gesangsduo der Band versteht sich bestens darin, das Publikum aktiv einzubinden. Die Besu­cherinnen und Besucher kommen in den Genuss einer unbeschwerten und energiegeladenen Party. Tickets gibt es im Vorverkauf unter www.kmt22.ch oder an der Abendkasse.

Am Samstag und Sonntag stehen unterhaltsame Konzerte zahlreicher Musikvereine auf dem Festgelände an. Mit dabei sind der Musikverein Rebstein, die Concordia Lustenau, der MV Oberegg, der MV Rheineck, der MV Tailfingen aus Deutschland, der Musikverein Heerbrugg sowie der Musikverein Diepoldsau-Schmitter.

Am Samstagabend treten JF – die Jungfidelen auf. Der Ursprung ihrer Songs liegt in der traditionellen Volksmusik. Doch der Brückenschlag von der Tradition zur Moderne gelingt dem Sextett mühelos: Die Band besteht aus jungen Kärntner Musikern, die mit Herzblut, Ehrgeiz und Kreativität auf der Bühne stehen.

Ökumenischer Gottesdienst am Sonntagmorgen

Der Sonntag wird mit einem ökumenischen Gottesdienst eröffnet. Gestaltet wird dieser von Sa­bine Gritzner-Stoffers, evang.-ref. Pfarrerin von Heerbrugg-Au sowie Pfarrer Ernst Heller, bekannt als Zirkus- und Schausteller-Seelsorger. Der Gottesdienst wird von der Musikgesellschaft St.Margrethen umrahmt. Die Auer Musikanten und Mu­sikantinnen erhalten an den Kreismusiktagen eine neue Uniform. Wie die neue Uniform aussehen wird, wird am Samstag, 21.Mai, um 19.15 Uhr verraten. Am Sonntag folgt während des ökumenischen Gottesdienstes eine Segnung der Uniform. Mit Gottes Segen dürfen sich die Auerinnen und Auer danach im neuen Kleid auf die Parademusikstrecke begeben, auf der sie den Parademusikwettbewerb eröffnen. (pd)