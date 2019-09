«Giggerig uf Musig»: Im Mai findet in Widnau der Kreismusiktag statt Rund 800 Musikantinnen und Musikanten aus 19 Musikvereinen pilgern im Mai 2020 nach Widnau.

Das OK der Kreismusiktage 2020, von links: Rolf Frei, Werner Küttel, Daniela Benz, Monika Bucher, Franziska Süess, Janick Durot, Monika Sieber, Markus Hofstetter, Janine Durot, Flavia Jost, Silvio Kläger, Michaela Wiederkehr, Stefan Bucher und Goar Hutter. (Bild: pd)

Am Samstag, 16. Mai 2020, erwartet die Besucher der Kreismusiktage (KMT) ein hochklassiger Blasmusik-Wettbewerb im «Metropol». Ab morgens präsentieren und messen sich die Rheintaler Musikvereine sowie ausgewählte Gastvereine vor einer Jury. Auch für Nachwuchsmusiker ist Platz am Fest: Verschiedene Ensembles der Musikschule Mittelrheintal werden im Festzelt auf dem Gemeindeparkplatz unterhalten.

Der Sonntagmorgen beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst. Ab Sonntagmittag erwartet die Besucher ein Parademusik-Wettbewerb auf der Bahnhofstrasse – zwischen der Migros und dem «Metropol»- Kreisel bei einem Soft Ice und einem Getränk. Der Startschuss zum Musikwochenende fällt am Freitag, 15. Mai. Die Rock-n-Roll-Band The Monroes haucht dem Sound der 50er- und 60er- Jahre wieder Leben ein. Ein Wochenende voller Musik ist in Vorbereitung – getreu dem Motto: «Giggerig uf Musig».

Anfang Oktober treffen sich Vertreter der Rheintaler Musikvereine an der Kreisdelegierten-Versammlung in Kriessern. Dort gilt es, Beschlüsse für die KMT2020 zu fassen. Auf dieser Basis wird das OK die Details für ein musikfrohes und geselliges Fest ausarbeiten. (pd)