Kornberger qualifizieren sich Der Nachwuchs kämpft an den Kantonalfinals 300 Meter im Rheintal um die Qualifikation für den Ostschweizer Final.

Am Gästetisch in Oberriet: (v. l.) Rolf Huber, Gemeindepräsident, Imelda Stadler, Kantonsratspräsidentin, Jakob Büchler, Präsident SGKSV, Oberst Peter Raschle, eidg. Schiessoffizier Kreis 19, Martin Gretler, Oberstlt Andreas Schwarz, Kreiskommandant SG, sowie Daniel Dietsche, Präsident RSV Rheintal, mit den Kindern Mia und Selin. (Bild: pd)

21 Vierergruppen Jungschützen U21, ohne Rheintaler Beteiligung, traten in Oberriet zum Wettkampf an und acht Dreiergruppen Jugendliche U17, mit Rheintaler Beteiligung, in Rebstein. Das Programm bestand für beide Kategorien aus zwei Runden à zehn Schuss auf die Scheibe A10.

Kornberger Jugendliche belegen den fünften Rang

Die Gruppe Kornberg Feldschützenverein 1 belegte bei den Jugendlichen mit 477 Punkten den fünften Rang und qualifizierte sich damit für den Ostschweizer Final vom 25. August in Egger-standen: Corinne Steiger (173 Punkte), Thyl Schmidheini (161) und Tamara Hasler (143). Das Tageshöchstresultat erreichte mit 185 Punkten die 14-jährige Silja Schmucki vom Schützenverein (SV) Weesen 2, bei den Jugendlichen. Das Höchstresultat bei den Jungschützen schossen mit 183 Punkten Ramona Bachmann, SV Weesen 1, Fabian Hörler, Schützengesellschaft (SG) Goldach 1, und Fadi Fleppe, Wil SG Stadt 2.

RSV Rheintal organisierte den Final

Organisiert wurde der Anlass unter der Leitung von Martin Gretler, Bereichsleiter Nachwuchs im St. Galler Kantonalschützenverband, vom Regionalschützenverband (RSV) Rheintal, mit Präsident Daniel Dietsche, Kriessern, und Dunja Graf, Rü-thi, Obfrau Nachwuchs Gewehr. In Oberriet konnte Gretler einige Gäste aus Politik, Militär und Schiesssport begrüssen.

Nach Wettkampfschluss versammelten sich alle Teilnehmer und Gäste in Oberriet bei der Standgemeinschaft Montlingen-Oberriet-Eichenwies-Kriessern. Nach einem feinen Mittagessen meldete sich Martin Gretler für die Rangverkündigung zu Wort. Den Organisatoren und Helfern dankte er für die top Organisation und Durchführung des Anlasses.

Von den erreichten Resultaten zeigte sich der Bereichsleiter zufrieden, wobei mit fleissigem Training da und dort auch noch höhere Resultate möglich wären, wie er betonte.

Beim Rangverlesen zeigte sich, dass der RSV Gaster-See mit Weesen SV 1 und Rufi-Maseltrangen MSV 1 bei den Jungschützen und Weesen SV 2 bei den Jugendlichen Medaillengewinner waren. Genauso wie der RSV Fürstenland mit dem MSV Niederbüren U21 sowie Wil SG Stadt 1 und Zuzwil SV 1 U17. Ranglisten: www.sgksv.ch. (pd)