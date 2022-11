Konzert «Ab in den Süden»: Der Musikverein Heerbrugg präsentiert gelungenes Jahreskonzert Das Jahreskonzert des MV Heerbrugg war eine gelungene musikalische Reise in den Süden.

Jede Menge gelungener musikalischer Darbietungen und Ehrungen gab es am Jahreskonzert des Musikvereins Heerbrugg. Bild: Johannes Thoma

Start des musikalischen Abenteuers war in Mexiko mit dem schneidig intonierten Marsch «Zacatecas». Verdi geht immer, dachten sich Dirigent Thomas Wieser und seine Musizierenden. So setzten sie ihren Trip gen Süden in Italien fort: mit einem elfminütigen Potpourri bekannter Opernmelodien des Meisters. Spätestens da hatte der Musikverein die Herzen seines Publikums gewonnen. Ein musikalischer, wenn nicht der Höhepunkt war der Ausflug nach Afrika. «Baba Yetu» («Vater unser» auf Suaheli) zeigte, wie exakt das Orchester aufeinander abgestimmt ist. Die Bläser und Bläserinnen waren mal dominant, mal angenehm zurückhaltend, je nachdem, was angebracht war.

Nach einem Abstecher auf Gran Canaria verliess der Musikverein seine Route, wurde seinem Motto «Ab in den Süden» untreu, gleichwohl bescherte er dem Publikum mit dem Abstecher nach Liverpool einen weiteren Höhepunkt: «Penny Lane» von den Beatles in einem speziellen Arrangement. Üppige Blasinstrumente ersetzte Fabian Jin mit seiner Piccolo-Flöte – ein Genuss und ein völlig neues Hörerlebnis.

Südliches Flair in der OMR-Aula

Ein Genuss war auch die Dekoration der OMR-Aula: Hunderte rosaroter Plastik-Flamingos erzeugten ein südliches Flair. Rosarot wäre auch die Zukunft des Musikvereins, gäbe es nicht ein Problem: Die Jugendmusik Au-Berneck-Heerbrugg sucht dringend einen Dirigierenden; einen Aufruf ans Publikum starteten die Jungmusikerinnen Annika Schnetzer und Sina Forrer. Sollte sich eine musikalische Leitung finden, kann sie auf ein funktionierendes Ensemble zurückgreifen. Das zeigte sich zu Beginn des Konzertes, als die Jungmusizierenden unter Leitung ihres Aushilfsdirigenten Matthias Hasler Filmmelodien aus «Mission Impossible», «Indiana Jones» und «Pirates of the Carribean» spielten.

Am Jahreskonzert ehrte Präsident Gunnar Wald auch verdiente und engagierte Mitglieder: Moderator Michael Vögele für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft, Petra Sieber als langjährige OK-Präsidentin. Andrea Kellenberger ist ihre Nachfolgerin. Geschenke gab es auch für Dirigent Thomas Wieser und Hans-Werner Bösch, der den Vereinsausflug nach Siena organisiert hatte. Die Fahrt in die Toskana hinterliess bleibende Eindrücke und inspirierte den Verein zum Motto des Abends.