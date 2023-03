Komödie Mord in der Mehrzweckhalle von Rüthi: Die Landjugend Kamor lädt zum Unterhaltungsabend ein Der Unterhaltungsabend der Landjugend Kamor fand zum ersten Mal in der Mehrzweckhalle Rüthi statt. Der Jugendverein hatte die Aufmerksamkeit des Publikums mit der amüsanten Krimikomädie in der Hand.

Als sich im «Bluemehof» alle Verwirrungen gelöst hatten, herrschte Erleichterung und gute Laune: (von links) Fritz Hubacher (Pädi Roth), Giulia Selva (Ramona Kobler), Nelly Büchler (Ariane Steger), Kurt Hubacher (Michel Steger) und Erna Hubacher (Livia Kobler). Bild: PD

Bisher lud die Landjugend Kamor nach Kobelwald ein. Der kleine Raum dort genügte jedoch den Bedürfnissen nicht mehr. Platzmangel, ungenügende Sicherheit und zu wenig Platz für den Gabentisch der Tombola zwangen die Landjugend, sich umzusehen. In Rüthi wurde sie fündig: Die Mehrzweckhalle Bünt bot dem Verein und seinen Gästen am Freitag- und am Samstagabend grosszügig Raum. Der Umzug hatte sich gelohnt.

Im vergangenen Jahr hatte sich eine Gruppe der Landjugend von Mitgliedern des Jodelclubs Altstätten für das alpenländische Liedgut begeistern lassen. Unter der Leitung von Hedy Fitze-Bissig und mit Unterstützung der Altstätter Jodler wurde ein Workshop realisiert. Als Einstieg in den Vereinsabend sang die Kamor-Jodelgruppe ein Lied aus dem Säntisgebiet, «Ame schöne Morge» von Arthur Alder sowie einen Naturjodel. Mit starken Stimmen erzählten sie damit von ihrer erfolgreichen Probearbeit.

Carmen Kobler übernimmt das Vereinsruder

Dann überraschte Vereinspräsidentin Ariane Steger das Publikum mit einer Stabübergabe. Nach fünf Jahren legte sie die Verantwortung für den grossen Verein mit nicht weniger als 97 Mitgliedern in jüngere Hände. Sie übertrug die Vereinsleitung an ihre Nachfolgerin Carmen Kobler. Die frisch gekrönte Präsidentin wurde mit tosendem Applaus vom Publikum willkommen geheissen.

Im Mittelpunkt des Abends stand der Dreiakter «Mord uf em Bluemehof». Die Krimikomödie von Carmelo Presenti lebt vom Wortwitz und von den Slapstickeffekten dreier pfiffiger bis dusseliger Charaktere: die Hausangestellte der Pension Bluemehof, die vorwitzige Italienerin Giulia Selva (Ramona Kobler), die immer noch nur sehr schlecht «Tuutsch» spricht; Emma Berger (Laura Meier), die hörbehinderte Stammkundin im «Bluemehof», die immer alles falsch versteht; Bruno Schnebeli (Thomas Kobler), der vertrottelte Kriminalassistent. Die drei kitzelten immer wieder das Zwerchfell der Zuschauer.

Die Story ist natürlich verworren und völlig undurchsichtig. Gemeindepräsident Kurt Hubacher (Michel Steger) trifft sich inkognito mit der jungen Sonja Graber (Lea Eugster). Sie haben sich viel zu erzählen und ziehen sich zusammen in ein Zimmer zurück. Was dort geschieht, wird natürlich nicht gezeigt, doch man kann sich ja einiges ausmalen. Dann ist ein lauter Knall aus dem Zimmer zu hören. Aber ist alles wirklich so, wie es scheint?

Am nächsten Morgen findet Giulia im Zimmer blutige Tücher und eine männliche Leiche. Von Sonja fehlt jede Spur, und dann fehlt auch der Tote. Kriminalkommissar Heinz Mummentaler (Manuel Göldi) und sein dusseliger Assistent Bruno Schnebeli nehmen die Ermittlungen auf. Alle, von der Wirtin Nelly Büchler (Ariane Steger) bis zur Gattin des Ermordeten Erna Hubacher (Livia Kobler), werden peinlich genau verhört und der Mord wird genau rekonstruiert.

Happy End und Abschluss an der «Mörderbar»

Dann taucht zum allgemeinen Erstaunen der Sohn der Leiche Fritz Hubacher (Pädie Roth) zusammen mit seiner Verlobten, der allseits schon bekannten Sonja Graber, auf. Schliesslich sogar die quietschlebendige Leiche. Nun klärt sich alles auf: Sonja ist die aussereheliche Tochter des Gemeindepräsidenten und hat ihren leiblichen Vater hier zum ersten Mal getroffen. Damit fällt die Ehe mit Fritz natürlich ins Wasser. Aber seine Mutter Erna kann ihn beruhigen: «Dein Vater ist auch nicht dein Vater, nur weiss er das nicht!» Und dem Happy End steht nichts mehr im Wege.

Applaus, Applaus, das Publikum hatte sich köstlich amüsiert. Doch der Abend in der Rüthner Mehrzweckhalle war noch nicht zu Ende. In der Kaffeestube spielten die Hendermoosbueba, im Saal lud das Trio Wolkenbruch zum Tanz ein und in der «Mörderbar» traf man sich zum geselligen Verweilen, bis gegen Morgen das Licht der Landjugend Kamor endgültig ausging.