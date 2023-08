Kollision Unfall mit Fahrerflucht und Folgekollision auf der A13 in Montlingen: Fahrer schwer verletzt, Beifahrerin im Auto eingeklemmt und unbestimmt verletzt Am Freitag ist es auf der Autobahn A13 um kurz vor 00:30 Uhr zu einem Unfall mit Fahrerflucht und anschliessend zu einer Folgekollision gekommen. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren zehntausend Franken.

Ein 71-jähriger Mann fuhr in der Nacht auf Freitag mit seinem Auto und seiner 73-jährigen Beifahrerin von Kriessern in Richtung Sargans. Wie es am Freitagmorgen in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei St.Gallen heisst, dürfte gemäss jetzigen Erkenntnissen nach dem Tunnel Montlingen ein nachfahrendes Auto in das Auto des 71-Jährigen geprallt sein. Dieser habe daraufhin die Kontrolle über sein Auto verloren, woraufhin es in die Mittelleitplanke geprallt sei. Anschliessend sei es abgewiesen worden und auf dem Normal- und dem Pannenstreifen zum Stillstand gekommen.

Der vorerst unbekannte Fahrer des nachfahrenden Autos habe sich vom Unfallort entfernt, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern.

Pascal Häderli, Polizeisprecher der Kantonspolizei St.Gallen, im O-Ton zum Unfallhergang. Video: BRK News

Verursacher des Unfalls wurde als fahrunfähig eingestuft

Kurze Zeit später fuhr gemäss Communiqué ein 30-jähriger Mann mit seinem Auto in dieselbe Richtung. Er habe das stillstehende Auto zu spät bemerkt, woraufhin sein Auto ins Autoheck des 71-Jährigen geprallt sei. Der 71-jährige Fahrer sei schwer verletzt und vom Rettungsdienst ins Spital gebracht worden. Seine 73-jährige Beifahrerin wurde im Auto eingeklemmt und musste durch die Strassenrettung der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden, heisst es weiter in der Mitteilung. Anschliessend sei sie mit unbestimmten Verletzungen von der Rega ins Spital geflogen worden.

Der 71-jährige Fahrer wurde bei der Folgekollision schwer verletzt, die 73-jährige Beifahrerin wurde im Auto eingeklemmt und unbestimmt verletzt. Bild: BRK News

Der vorerst unbekannte Fahrer habe wenige Stunden später durch die Kantonspolizei Thurgau angehalten und kontrolliert werden können. Es handelt sich um einen 34-jährigen Mann, wie die Kantonspolizei St.Gallen schreibt. Er sei als fahrunfähig eingestuft worden und habe auf Verfügung der Staatsanwaltschaft des Kanton St.Gallen eine Blut- und Urinprobe abgeben müssen.

Neben der Kantonspolizei St.Gallen mit mehreren Patrouillen, einem Notarzt, dem Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen sowie der Rega sei auch die Feuerwehr Mittelrheintal im Einsatz gewesen.

Der Unfall ereignete sich auf der A13 in Montlingen. Bild: BRK News

Wie es im Communiqué abschliessend heisst, musste die Autobahn A13 im betroffenen Abschnitt zwischen Kriessern und Oberriet in Richtung Sargans während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt werden. (kapo/evw)