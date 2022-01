Kochshow «Manchmal vergass ich sogar, dass ich ein Mikrofon anhatte»: Oberrieterin kocht bei «Masterchef Schweiz» Maria Fernanda Binotto steht ab dem 14. Februar in einer neuen TV-Show am Herd.

Die Gerichte der Hobbyköche werden von einer Jury bewertet. Symbolbild: Keystone

Im letzten Sommer hat der CH-Media-Sender 3+ bekannt gegeben, dass er sich die Lizenz für die britische Kochshow «Master Chef» sichern konnte. Das Konzept der Sendung: Hobbyköche lassen ihre Kreationen, die sie in den jeweiligen Challenges zubereiten, von Starköchen bewerten. Wer die Jury überzeugt, kommt eine Runde weiter und hat damit auch die Chance, am Ende das Preisgeld abzuräumen.

Das Sendeformat war ursprünglich für die BBC entwickelt worden. Inzwischen wurde «Master Chef» in über 60 Ländern adaptiert, wie das Online- Portal persoenlich.com schreibt – und am 14. Februar feiert die Show auch in der Schweiz Premiere. Moderiert wird sie von Nick Hartmann, in der Jury sitzen neben dem Bündner Spitzenkoch Andreas Caminada der Zürcher Sternekoch Nenad Mlinarevic und die Solothurner Foodbloggerin Zoe Torinesi.

Mexikanische Küche aus Oberriet

Am Montag gab 3+ bekannt, dass auch drei Ostschweizerinnen unter den insgesamt 20 Teilnehmenden vertreten sein werden – darunter Maria Fernanda Binotto aus Oberriet. Die zweifache Mutter und gebürtige Mexikanerin kocht seit zwei Jahren gemeinsam mit ihrem Mann im Foodtruck an Festivals. Ausserdem leitet die 43-Jährige Kochkurse und bietet einen Cateringservice an. Das Kochen lernte sie nach ihrem Umzug in die Schweiz. Besonders die mexikanische Küche liege Maria Fernanda Binotto, deshalb sei ihr grösster Traum auch die Eröffnung eines mexikanischen Gourmetrestaurants.

«Ich kenne das spanische und mexikanische Masterchef-Format schon lange und liebe diese Sendung. Deshalb habe ich mich sofort angemeldet, als sich mir hier in der Schweiz die Chance bot», sagt Binotto. Nervös am Herd war sie trotz Kamerateam und Spitzenkoch-Bewertung kaum:

«Klar, der Druck ist in jeder Challenge gross, aber da ich mit meinem Mann auch im Foodtruck vor Publikum koche, konnte ich gut damit umgehen. Manchmal vergass ich sogar, dass ich ein Mikrofon anhatte.»

Die mexikanische Küche konnte die Oberrieterin übrigens auch in der Sendung immer wieder einbringen. «Aber ich bin auch aus meiner Komfortzone ausgebrochen und habe gezeigt, dass ich noch einiges mehr kann.» Wie ihre Kochkünste bei der Jury angekommen sind, wird sich ab Mitte Februar zeigen. Dann sitzt auch Maria Fernanda Binotto mit ihrer Familie vor dem Fernseher und lässt die Erinnerungen aus der Show Revue passieren.