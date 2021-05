Kobelwald Verheerender Küchenbrand – Haus ist wegen eines Brandes nicht mehr bewohnbar In Kobelwald geriet eine Küche in Brand. Das Haus ist unbewohnbar. Fahrlässiger Brandverursachung steht im Vordergrund der Ermittlungen der Kantonspolizei.

Durch den Brand wurde die Küche stark beschädigt. Ebenfalls entstand im Haus so viel Schaden, dass es nicht mehr bewohnbar ist, wie die Polizei mitteilt. Bild: kapo sg

(kapo/red) Am Donnerstagabend ist die Küche eines Hauses an der Grub­achstrasse in Kobelwald in Brand geraten. «Als Ursache steht eine fahrlässige Brandverursachung im Vordergrund der Ermittlungen», schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner fanden selbstständig eine vorübergehende Bleibe.

Eine Bewohnerin bemerkte den Brand und alarmierte die Notrufzentrale. Die Feuerwehr löschte den Brand rasch. Die genaue Brandursache ist noch unklar und wird von Spezialisten des Kompetenzzentrums Forensik der Kantonspolizei geklärt. Die Polizei vermutet, dass eine Pfanne mit Lebensmitteln sich entzündete und den Brand verursachte. Zwei Personen wurden von der Rettung und dem Notarzt betreut. Eine Hospitalisierung war jedoch nicht nötig. Die Küche wurde stark beschädigt, zudem entstand ein Rauch- und Russschaden im Haus. Der Sachschaden beträgt mehrere 10'000 Franken.