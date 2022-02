Kobelwald Gemeinderat stösst Überbauung an: Drei Einfamilienhäuser teilen sich eine Tiefgarage Auf Initiative des Gemeinderates Oberriet wird an der Bergstrasse 21 in Kobelwald ein Gesamtüberbauungsprojekt umgesetzt. Das Totalunternehmer-Projekt sieht den Bau von drei Einfamilienhäusern mit Tiefgarage vor.

Die drei Häuser sollen sich eine Tiefgarage teilen. Bild: pd

Bereits vor zehn Jahren konnte der Gemeinderat Oberriet das Grundstück Nr. 537 an der Bergstrasse 21 in Kobelwald erwerben. Der Kauf erfolgte mit der Absicht, dass das Grundstück nicht als Spekulationsobjekt benutzt wird, sondern jungen Familien, die in Kobelwald heimisch werden möchten, zu einem bezahlbaren Preis angeboten werden kann. Gleichzeitig verfolgte der Gemeinderat das Ziel, die beiden Nachbargrundstücke Nrn. 538 und 539 ebenfalls zu erwerben, damit ein sinnvolles Überbauungsprojekt realisiert werden kann. Die Gelegenheit dazu ergab sich Anfang Februar.

Architekturwettbewerb im Jahr 2020

Für die Umsetzung hatte der Gemeinderat 2020 einen Wettbewerb durchgeführt und drei Architekturbüros eingeladen, eine Projektidee für die Realisierung von Einfamilienhäusern zu unterbreiten. Das Projekt der 4D Holzarchitektur GmbH, Kobelwies, erzielte dabei den 1. Platz. Die Firma hat darauf das Überbauungsprojekt im Detail ausgearbeitet. Das Projekt wurde am Freitag, 4. Februar, jenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern vorgestellt, die im Baugesuchsverfahren eine Bauanzeige erhalten werden.

Interessenten für die drei Einfamilienhäuser erwerben das Projekt zum Fixpreis und reif zur Bauausführung. Die Politische Gemeinde Oberriet veräussert das jeweilige Grundstück an die zukünftigen Eigentümerinnen und Eigentümer. Gleichzeitig erfolgt die Verpflichtung, mit der 4D Holzarchitektur GmbH einen Totalunternehmer-Vertrag abzuschliessen. Gebaut werden drei Einfamilienhäuser mit je zwei Tiefgaragenplätzen und einem Aussenplatz, die zum Preis zwischen 1,19 Millionen und 1,25 Millionen Franken erworben werden können.

Bauphase startet im Februar 2023

Die Baubewilligungsphase ist von Februar bis Mai 2022 vorgesehen. Ab April startet die Verkaufsphase. Der Abbruch der Bestandesobjekte erfolgt im Monat Juni. Gebaut werden soll ab Februar 2023 bis spätestens Juli 2024. Je nach Dauer des Baugesuchverfahrens und dem Verkauf der Grundstücke kann dieser Zeitplan noch variieren.

Interessentinnen und Interessenten für die drei Häuser können sich mit der Ratskanzlei Oberriet unter der Telefonnummer 071-763-64-20 oder über E-Mail an kanzlei@oberriet.ch in Verbindung setzen. (gk)