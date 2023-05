Am Pfingstwochenende kann die Sägerei von Freienbach besichtigt werden. Am Samstag, 27. Mai, ist sie von 10 bis 20 Uhr, und am Sonntag, 28. Mai, von 10 bis 17 Uhr, geöffnet. Die letzten Führungen starten jeweils um 16.30 Uhr. Es werden an beiden Tagen Live-Demonstrationen in der Sägerei, Filmvorführungen, eine Ausstellung alter Holzwerkzeuge, Motorsägenschnitzen, Festwirtschaft und Kinderprogramm angeboten.