Knappe Kämpfe, klares Resultat: Der RC Oberriet-Grabs holt sich den Sieg Der RC Oberriet-Grabs besiegt die RR Hergiswil auch im Rückkampf und steigt in die Premium League auf.

13 Jahre nach dem Abstieg feiert der RC Oberriet-Grabs den Wiederaufstieg in die höchste Liga der Schweiz. Bild: Yves Solenthaler

«Die grosse Stärke dieses Teams ist der Zusammenhalt», sagt Peter Eggenberger, Präsident des RC Oberriet-Grabs. Die erste Halbzeit des Rückkampfs war geeignet, um diese Einschätzung zu bezeugen: Vier der fünf Kämpf verliefen äusserst ausgeglichen, aber immer behielten die Rheintaler die Oberhand. Ilir Fetahu und Gabor Molnar kamen ebenso zu Punktsiegen wie Teamjunior Roman Kehl und Janis Steiger, die ihren Kampf gar drehten.

Zwar stand’s zur Pause nur 8:8, weil die einzige Niederlage (von Schwergewichtler Valdrin Istrefi) mit dem Maximalresultat ausfiel. Aber auch mit dem Unentschieden war der RCOG mit seinem 11-Punkte-Polster immer noch auf Kurs.

RCOG kämpfte ohne Teamleader und Leihringer

Der Rheintal-Werdenberger Ringerclub konnte es sich im Rückkampf gar leisten, auf seine zwei starken Leihringer sowie Teamleader Andreas Vetsch zu verzichten – sie kämpften für Einsiedeln gegen Kriessern um die Bronzemedaille.

Denn das Remis zur Pause war auch für das Tagesresultat eine vielversprechende Ausgangslage: Die stärksten RCOG- Ringer Maurus Zogg, Flavio Freuler und die Brüder Nico­- las und Dominik Steiger kamen erst nach der Pause zum Ein­satz.

Als erster Dominik Steiger, der sein Team mit einem Punktsieg in Führung brachte. Bereits Samuel Vetsch hatte die Gelegenheit, den Aufstieg zu fixieren, er verlor aber seinen Kampf. Umso deutlicher setzte danach Maurus Zogg den entscheidenden Treffer. Der einzige Nationalkaderringer, der am Sonntag im Einsatz stand, besiegte Patrick Kunz mit technischer Überlegenheit. Damit konnte Hergiswil im Gesamtskore nicht mehr zum RCOG aufschliessen. Weil danach auch noch Flavio Freuler und Nicolas Steiger Punktsiege landeten, ging nicht nur der Gesamt-, sondern auch der Tagessieg mit 20:14 an Oberriet- Grabs.

Danach feierten die vielen Zuschauerinnen und Zuschauer in Oberriet noch lange den Aufstieg, auch die unterlegenen Gäste aus Hergiswil trugen zur guten Stimmung bei: Trotz Abstiegs feierten die Fans des Schweizer Meisters von 2012 und 2013 ihre Ringer.

Auf-/Abstiegskampf

Oberriet-Grabs – Hergiswil 20:14 (8:8)

Gesamtstand: 43:26

57Kilo Greco: Roman Kehl – David Aregger 8:7 (2:1). 61Freistil: Janis Steiger – Patrick Rölli 6:5 (2:1). 65G: Gabor Molnar – Thomas Wisler 3:1 (2:1). 70F: Samuel Vetsch – Martin Grüter 0:12 (0:3). 75G: Flavio Freuler – Rasul Iraspilov 3:1 (2:1). 75F: Nicolas Steiger – Philippe Kunz 12:3 (3:1). 80G: Maurus Zogg – Patrick Kunz 16:0 (4:0). 86F: Dominik Steiger – Adrian Kronenberg 9:1 (3:1). 97G: Ilir Fetahu – Raphael Kaufmann 5:3 (2:1). 130F: Valdrin Istrefi – Michael Nydegger 2:2 (0:4).