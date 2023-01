Walzenhausen Keinen Pantli mehr von Heis: Walzenhausen schliesst seine letzte Metzgerei Vor 50 Jahren gab es im Appenzeller Vorderland einschliesslich Oberegg über 20 Metzgerei-Ladengeschäfte. Heute sind es noch deren vier. Mit der bevorstehenden Schliessung der Walzenhauser Metzgerei Heis verschwindet Ende März ein weiteres Fleischfachgeschäft, immerhin zeichnen sich bei den Filialen Nachfolgelösungen ab.

Nachdem sich eine Nachfolge für die letzte der einst sechs Metzgereien in Walzenhausen nicht regeln liess, schliessen Herbert und Vroni Heis ihren Betrieb

Ab 1967 wurde die Metzgerei im Walzenhauser Unterdorf von Familie Zuberbühler betrieben. 1997 erwarb Herbert Heis den Betrieb, nachdem er vorher zehn Jahre lang die Metzgerei Ochsen in Teufen geführt hatte. Gemeinsam mit Gattin Vroni wurde das bereits von den Vorgängern erfolgreich gepflegte Angebot mit Appenzeller Spezialitäten weiter ausgebaut, wobei die Pantli Aushängeschild des Unternehmens sind.

Verschiedentlich erhielten die Heis-Qualitätserzeugnisse vom Schweizer Fleisch-Fachverband Bestnoten, und die Produkte Appenzeller Buurespeck, Appenzeller Bratwurst und das Schwinige Stückli wurden sogar mit Goldmedaillen ausgezeichnet.

Filialen in Wolfhalden und Thal

Als innovatives Gewerbler-Ehepaar übernahmen Herbert und Vroni Heis 2001 auch die Führung der vorherigen Metzgerei Kast (mit Lebensmitteln) im Mühltobel, Wolfhalden, und 2011 wurde der Firma zudem das Thaler Lädeli angegliedert. Für die Filiale in Thal ist der Weiterbestand gesichert, und für Wolfhalden zeichnet sich ebenfalls eine Nachfolgelösung ab. Heis-Produkte konnten zudem an den Märkten in Zürich-Oerlikon und Altstätten erworben werden, und in einer ganzen Reihe von Ladengeschäften und Restaurants in der weiteren Region gehörten die Walzenhauser Metzgereispezialitäten ebenfalls zum gefragten Angebot.

Appenzeller Metzgerei übernimmt Spezialitäten

Einen Teil der bewährten Heis- Spezialitäten wie Appenzeller Pantli, Schwinige Stückli und weitere produziert künftig die Metzgerei Fässler AG in Appenzell, wobei die bewährten Rezepturen beibehalten werden.

Schon bald heisst es von der letzten Walzenhauser Metzgerei Abschied zu nehmen, wobei das in Pension gehende Ehepaar Heis ein besonderes Dankeschön an die langjährigen Mitarbeiter Franz Keller (36 Jahre), Kurt Breu (26) und die Leiterin des Ladens im Mühltobel, Uschi Graf (21), richtet.

Während vier Jahren Suche keine Nachfolge gefunden

«Nach gesamthaft 36-jähriger intensiver und selbstständiger Berufstätigkeit haben wir nun das Pensionsalter erreicht. Vier Jahre lang haben wir einen Nachfolger gesucht, leider erfolglos. Wir bedauern die Schliessung und danken unserer Kundschaft aus Nah und Fern für die langjährige Treue», sagen Herbert und Vroni Heis, die das Ladengeschäft in Walzenhausen am Samstag, 25. März, letztmals offenhalten werden.