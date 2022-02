Kategorie Jugend Ein wichtiger Schritt für ihre Zukunft: Meistertitel für Rheintaler Eistanzduo An der Schweizer Meisterschaft im Eistanzen errangen Leonie Woodtli und Timon Suhner den nationalen Titel in der Kategorie Jugend. Dieser Titel öffnet den beiden neue Türen.

Timon Suhner und Leonie Woodtli gewannen in Basel die Goldmedaille. Bild: pd

Die Jury in Basel bewertete das Paar mit einer hohen Punktzahl in den Wertungen «Skating Skills» und «Interpretation of the Music».

Für das Eistanzpaar ist dieser Titel ein wichtiger Schritt für die nähere Zukunft. Es wird dank des Schweizer Meistertitels für die Saison 2022/23 ins Kader von Swiss Skating aufgenommen. Dies bedeutet, dass die beiden dann an internationalen ISU-Konkurrenzen teilnehmen dürfen.

Der Start an solchen internationalen Wettkämpfen ist enorm wichtig für das Vorwärtskommen eines so jungen Eistanzpaares. Es dient der Profilierung auf dem internationalen Parkett – und vielleicht als Türöffner für weitere, höhere Aufgaben. (red)