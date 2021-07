Kampagne Perlen mit dem Velo entdecken: Mit einer Foto-Schnitzeljagd will ein Verein das Radfahren im Rheintal attraktiv machen Der Kanton St.Gallen und der Verein Velotal Rheintal möchten das Velofahren ankurbeln. Mit spielerischen Ansätzen sollen Rheintalerinnen erst in der Freizeit das Velo nutzen – und später auch im Alltag.

Reto Friedauer, Präsident des Vereins Agglomeration Rheintal, lanciert zum zweiten Mal die Foto-Schnitzeljagd an der grünen Grenze beim Bruggerloch in Höchst, einem möglichen Zielort. Bild: pd

(pd) Die Bedeutung des Veloverkehrs nimmt zu. Im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit laufen viele Planungsprozesse, bei denen er eine wichtige Rolle spielt. Dabei steht die Verbesserung der Infrastruktur im Vordergrund. Ein gutes Beispiel dafür ist die Planung der neuen Velobrücke zwischen Au und Lustenau.

Foto-Schnitzeljagd mit 15 Zielorten

Die Pandemie hat Auswirkungen auf die Mobilität. Dies spiegelt sich auch in den Verkehrszahlen wieder. Zahlreiche Pendlerinnen und Pendler sattelten auf das Velo um. Ebenso wichtig wie die notwendige Infrastruktur ist es, die Kultur und die Freude am Velofahren bei der Bevölkerung zu wecken. Sensibilisierungsmassnahmen, wie z.B. das letztjährige «Festivelo» in Lustenau sind wichtige Pfeiler dafür. Ergänzend zu Aktionen wie «bike to work» oder «Vorarlberg radelt» möchte Velotal-Rheintal wieder einen eigenen Beitrag zur Förderung des grenzüberschreitenden Freizeitverkehrs leisten.

«Mit unserer Velotal-Foto- Schnitzeljagd möchten wir alle ermutigen, das Velo auch grenzüberschreitend zu nutzen», sagt St.Margrethens Gemeindepräsident Reto Friedauer, der auch Präsident des Vereins Agglomeration Rheintal ist. Er selbst habe bei der Foto-Schnitzeljagd vom letzten Jahr «einige mir unbekannte Perlen in der Region entdeckt.» Friedauer ergänzt:

«Klar besteht die Absicht, dass das Velo dann nicht nur in der Freizeit, sondern auch im Alltag mehr benutzt wird.»

Die Spielregeln werden einfach gehalten. Mindestens vier von 15 möglichen Zielorten sollen angefahren und mit Foto festgehalten werden. Dabei muss sich mindestens ein Zielort in der Schweiz bzw. in Österreich befinden. Auf der Website sind die Details zu erfahren.

Offiziell dauert die Foto- Schnitzeljagd vom Schweizer Bundesfeiertag bis zum Österreicher Nationalfeiertag – vom 1.August bis zum 26.Oktober. Selbstverständlich werden aber auch bereits früher eingesandte Fotos bei der Auslosung berücksichtigt.