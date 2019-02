Jungspund jagt Favoriten Das sechste und letzte Rennen der Lustenauer Crosslaufserie gewann erwartungsgemäss Mila-Läufer Mathias Nüesch. Gian-Andri Baumann kam ihm nahe. Andrea Kobler

Trotz müden Beinen wird Mathias Nüesch seiner Favoritenrolle gerecht und siegt. Askia Graf kann die Altersklasse W40 für sich entscheiden. (Bild: Norbert Amann) 2 Bilder Jungspund jagt Favoriten

Mathias Nüesch startete bei frühlingshaften Temperaturen wegen müder Beine langsam ins letzte Rennen der Serie. Bereits vor diesem Abschlussrennen war klar, dass der Gesamtsieg der 49. Crosslaufserie an den im letzten Rennen ferienabwesenden Stefan Schmauder geht, der drei Rennen der Serie gewann. In Runde zwei beschleunigte Nüesch, der in der Serie vorher einmal siegte, da er es nicht auf den Endspurt ankommen lassen wollte, und schüttelte alle ab. Auf den letzten zwei der neun Kilometer wurde er etwas langsamer.

Der Hädler hatte sich kontinuierlich vorgearbeitet

Dabei kam ihm der Hädler Gian-Andri Baumann (Bischibikes), der sehr gut lief und sich im Rennverlauf vom siebten auf den zweiten Rang vorarbeitete, sehr nahe. Nüesch lief nach 30:17 Minuten ins Ziel, dicht gefolgt von Baumann (30:21). Ismael Albertin (Mila, 3. Rang Kategorie M35) lief in 30:59 auf Rang 4, Zoltan Török in 31:53 auf Rang 6, was den 1. Rang in der Kategorie M40 bedeutete. Gian-Andri Baumann gewann damit die Altersklasse M20 vor Yannik Lenzi aus Widnau (39:28).

Askia Graf siegt bei den Frauen W40

Über den Sieg in 42:46 in der Altersklasse W40 freute sich Askia Graf von den Pihamola Marbach. Den dritten Rang belegte in einer Zeit von 35:24 Mila-Läufer Markus Indermaur in der Altersklasse M50 und denselben Rang hatte Ewald Lenz aus Widnau in der Altersklasse M55 inne (38:34). Die Mila-Läufer Berni Litscher (36:23) und Rolf Waelte (36:52) lieferten bei den M60 erneut ein spannendes Duell um Rang 2. Rang 3 ging an Hans Untersander von den Donnschtig-Hüpfern in der Altersklasse M70 (53:32).

In der Kurzdistanz über 3 km lief Joel Hutter vom SVD Diepoldsau in 10:51 auf Rang 10. Severin Mäder, STV Au, lief in der Altersklasse M13 in 11:54 auf Rang 3, ebenso wie Paul Banerjee in der Altersklasse M16 (12:00). Aline Stöckl (SVD Diepoldsau-Schmitter) gewann in 12:42 die Altersklasse W16 und Tina Stöckl wurde in 13:04 Zweite bei den Juniorinnen W19.

Gesamtwertung Auszug Rheintaler: M20: 1. Ronny Koller, Diepoldsau, 4 Punkte. M30: 1. Stefan Schmauder, Donnschtig-Hüpfer, 3. M35: 1. Mathias Nüesch, Mila, 3. 3. Ismael Albertin, Mila, 8. M40: 1. Zoltan Török, Mila, 3. M60: 2. Berni Litscher, Mila, 8. M70: 2. Hans Untersander, Donnschtig-Hüpfer, 6.