Jugendliche Saxofonisten gaben ihr Debüt in Hinterforst Das junge Saxofonquartett Siletona trat in der Kirche Hinterforst erstmals öffentlich auf.

Das Siletona-Quartett (von links): Nina Stieger, Reto Graf, Silvan Oertig und Levinia Mesmer. Bild: mp

Siletona, das sind vier junge Saxofonisten. Nina Stieger, Altstätten, Sopran- und Alt-Saxofon; Reto Graf, Hinterforst, Bass-Saxofon; Levinia Mesmer, Andwil SG, Alt-Saxofon, und ­Silvan Oertig, Schmidshof TG, ­Tenor-Saxofon, kennen sich von ihrer gemeinsamen Zeit bei der Knabenmusik St.Gallen. Sie gründeten im Frühjahr ein Quartett, probten gemeinsam und studierten ein ansprechendes Programm ein. Am Donnerstagabend traten sie zum ersten Mal öffentlich auf.

Moderne Bearbeitungen von klassischen Werken

Das Programm reichte mit «Air» von Johann Sebastian Bach von der Klassik über Antonin Dvořàks «Humoreske» und «Anitras Tanz» aus Edvard Griegs «Per Gynt Suite» bis hin zu modernem Jazz, zu Popmelodien und zu bekannter Filmmusik. Bereits mit dem ersten Stück, «Welcome To New Orleans», liessen die vier Musiker keinen Zweifel daran, dass fetzige Rhythmen zu ihren besonderen Stärken zählen. Auch die klassischen Werke erklangen dann in durchaus modernen und gefällig rhythmisierten Bearbeitungen und Arrangements grosser Blasmusikarrangeure wie Robert van Beringen, Ben Vereecken und Roland Kernen. Aber auch gefühlvolle Klangbilder gelangen dem Quartett, etwa in «Gabriel’s Oboe» oder «Love Theme» von Ennio Morricone.

Die sechzehnjährige Nina Stieger spielte ihre solistischen Fähigkeiten aus, die sie schon im September am Rüthner ­Solistenwettbewerb mit der ­erspielten Maximalpunktzahl von 120 bewiesen hatte. Auch ihre drei Musikerkollegen zeigten eindrückliche Soli, zum Beispiel das Bass-Solo von Reto Graf in der Zugabe «Georgia On My Mind».

Das abwechslungsreiche und kurzweilige Programm mit schwungvollen und swingenden Klangwelten kam bei Publikum gut an. Die vier noch sehr jungen Musikantinnen und Musikanten erspielten sich mit ihrem ersten Auftritt sehr viel Applaus.