Reutes Pfarrerin Annette Spitzenberg ist jetzt offiziell im Amt Mit viel Vorfreude auf eine gute Zusammenarbeit ist Annette Spitzenberg als Pfarrerin eingesetzt worden. Karin Steffen

Feierlich wird Pfarrerin Annette Spitzenberg (links) von Kirchenrätin Iris Bruderer ins Amt eingesetzt.Bild: Karin Steffen

An der letzten Kirchgemeindeversammlung war Annette Spitzenberg zur neuen Pfarrerin der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Reute-Oberegg gewählt worden. Am Sonntag wurde sie nun feierlich ins Amt eingesetzt. Am festlichen Gottesdienst wirkten die umliegenden Vorderländer Kirchgemeinden Grub, Heiden, Rehetobel, Walzenhausen und Wolfhalden mit. Dabei wurden kontroverse Gedanken zum Thema Frieden formuliert.

Iris Bruderer, Kirchenrätin der Landeskirche beider Appenzell aus Reute, führte mit feierlichen Worten die Installation der neuen Gemeindepfarrerin durch. Den Grussbotschaften des Gemeindepräsidenten Ernst Pletscher aus Reute, des Bezirkshauptmanns Hannes Bruderer aus Oberegg, des Präsidenten des Kreisrates der katholischen Seelsorgeeinheit über dem Bodensee, Hansjörg Ritter, sowie der Walzenhauser Kirchenvorsteherin Regula Künzler lag ein gemeinsames Thema zugrunde: die Freude auf eine gute Zusammenarbeit – zwischen der Kirchgemeinde Oberegg-Reute und den politischen Gemeinden, zwischen den Vorderländer Kirchgemeinden und auch in der Ökumene.

Pfarrerin Annette Spitzenberg zeigte sich sehr erfreut über die grosse Zahl der Gratulanten sowie die musikalische Umrahmung durch die Organistin Simone Perron, die Musikgesellschaft Reute und den Hackbrettspieler Joshua Broger aus Trogen.

Annette Spitzenberg wohnt mit ihrer 19-jährigen Tochter in St.Gallen, ihr 22-jähriger Sohn steht vor dem Abschluss als Schauspieler und tritt sein erstes Engagement in Wien an. Nebst ihrer Anstellung als Gemeindepfarrerin, zu 50 Prozent in Reute-Oberegg und zu einem kleineren Pensum in Straubenzell, St.Gallen, bietet Spitzenberg auf privater Basis Beratung und Begleitung in verschiedenen Lebenssituationen an.