Jens Mayer übernimmt Balgacher Pfarramt ganz Pfarrerin Ursula Lee hat zum 31. Juli gekündigt. Pfarrer Jens Mayer stockt sein Pensum auf 100 Prozent auf.

Jens Mayer führt das Evangelische Pfarramt Balgach ab August im Vollzeitpensum. Bild: Archiv/vdl

Seit neun Jahren teilen sich Ursula Lee und Jens Mayer die Arbeit im Evangelischen Pfarramt Balg­ach. Die Pfarrerin und der Pfarrer arbeiten jeweils mit einem Pensum von 50 Prozent.

Im aktuellen «Kirchenboten» informiert die Kirchgemeinde über die Kündigung von Ursula Lee per 31. Juli. Aus gesundheitlichen Gründen ziehe sich die Pfarrerin früher als geplant aus der Arbeit in der Kirchgemeinde zurück, heisst es in der Publikation.

Die frei gewordene halbe Pfarrstelle schreibt die Vorsteherschaft der Evangelischen Kirchgemeinde Balgach nicht öffentlich aus. Wie es im «Kirchenboten» weiter heisst, wird aus dem Doppelpfarramt wieder ein Einzelpfarramt. Pfarrer Jens Mayer übernimmt das Pensum von Ursula Lee per 1. August zusätzlich.

Nachbargemeinde sucht neuen Jugendseelsorger

Von der neuen Regelung in Balg­ach ist auch die benachbarte Gemeinde betroffen. In der Evangelischen Kirchgemeinde Bern­eck-Au-Heerbrugg hat Jens Mayer seine Anstellung als Jugendpfarrer auf den 31. Juli gekündigt. Seit 2016 war er dort mit einem Umfang von 50 Prozent angestellt.

Die Kündigung Mayers erreicht die Kirchenvorsteherschaft mitten in einem Bewerbungsverfahren. Pfarrer Ronald Kasper geht im September in Pension. «Uns liegen gute Bewerbungen vor», sagt Präsident Armin Bartl. Es sind einige Kandidaten unter den Bewerberinnen und Bewerbern, die die Jugendarbeit in der Kirchgemeinde übernehmen können.

«Wir möchten in diesem ei­nen Bewerbungsverfahren beide Stellen besetzen», sagt Bartl. Der Stellenumfang werde überdacht. Die Zahl Kirchbürgerinnen und Kirchbürger geht immer weiter zurück. Aktuell liegt sie bei 2200. Im Moment hat die Kirchgemeinde 2,5 Pfarrstellen besetzt. Nun überlegt die Kirchenvorsteherschaft, den Umfang auf 2,2 Pfarrstellen zu reduzieren. Die dritte Kraft ist Pfarrerin Manuela Schäfer. Sie arbeitet im Pfarramt Berneck.

«Ich hoffe nach wie vor auf einen nahtlosen Übergang», sagt Armin Bartl. Momentan geht das Bewerbungsverfahren nicht voran, weil er Vorstellungsgespräche nicht mittels Videokonferenz führen möchte. «Schauen wir, wie es mit der Corona-Pandemie weiterläuft», sagt der Präsident. Sollten die beiden Stellen bis September nicht besetzt werden können, wird die Kirchenvorsteherschaft eine Übergangslösung finden.