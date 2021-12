Jahresrückblick Das Jahr 2021 im Rückblick: Als ein Flugzeug bei Staad in den Bodensee stürzte Ein deutscher Rentner stürzte im vergangenen Februar mit seinem Kleinflugzeug in den Bodensee vor Staad.

Gelegenheit für einen Schnappschuss: Das Wrack der im Februar verunglückten Piper wird am 12. Mai gehoben. Bild: Michel Canonica

Es ist kurz vor Mittag an einem garstigen Donnerstag im Februar. Bei der Kantonspolizei St.Gallen geht eine dringende Meldung ein: Ein Flugzeug im Landeanflug auf Altenrhein wird vermisst.

Der Nebel hängt tief über dem Bodensee; trotzdem finden die sofort alarmierten Rettungskräfte den Piloten, einen 70-jährigen Deutschen aus dem Tessin, der allein an Bord war, und bringen ihn an Land. Etwas unterkühlt zwar, aber unverletzt. Sein Flugzeug hingegen ist nicht mehr zu retten. Es sinkt vor Staad auf den Grund des Sees. Taucher werden das Wrack der Piper später in einer Tiefe von 84 Metern orten.

Der erste Versuch misslingt, bis zum zweiten dauert es

Nur eine Woche nach dem Absturz, am 25. Februar, versammeln sich rund 60 Personen, darunter Taucher, Rettungskräfte und Bergungsspezialisten, in der Bucht vor Staad. Ihr Ziel ist es, das Wrack zu heben. Gegen Mittag, meldet die Kantonspolizei, soll die Piper auftauchen.

Aus der Westschweiz an­gereiste Polizeitaucher wollen Gurten am Flugzeug festmachen, ein Kran soll die Maschine dann an die Oberfläche hieven. Doch das heikle Manöver misslingt; technische Schwierigkeiten und die einsetzende Dunkelheit zwingen das Bergungsteam zum Abbruch. Wann der nächste Versuch unternommen werden soll, bleibt lange unklar.

Am Ende wird es Mai. Wiederum treffen sich Spezialteams aus verschiedenen Branchen bei Staad, um das mit der Front tief im Grund des Bodensees steckende Flugzeug zu bergen.

Diesmal gelingt das Unterfangen. Das neun Meter lange Flugzeug mit einer Spannweite von zwölf Metern wird am frühen Nachmittag von zwei Kranen, die auf einer Autofähre stehen, an die Wasseroberfläche gebracht. Die zweiwöchige Vorbereitung sowie die Lehren, die man aus dem Fehlschlag im Februar zog, sind letztlich entscheidend.

Das Flugzeug wird verschrottet

Gegen 15 Uhr erreicht die Fähre, die das Flugzeug transportiert, den Hafen von Rorschach. Dort warten unzählige Schaulustige – und die Feuerwehr, die das Wrack zerlegt.

Die Piper PA-34-200T Seneca II wird verschrottet. Um die Absturzursache zu ermitteln, wird sie gemäss der Schweiz­erischen Sicherheitsuntersuchungsstelle nicht benötigt.