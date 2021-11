Interview «Stolz zu sehen, wozu ich fähig bin»: Rheintaler Bodybuilderin sahnt bereits nach kurzer Zeit die ersten Preise ab Hartes Training, krasse Diäten, über sich selbst hinauswachsen: Bodybuilding ist viel mehr als nur ein Hobby. Die in Au aufgewachsene und in St.Gallen wohnhafte Bodybuilderin Melanie Akermann erzählt, wie aus Begeisterung ein emotionales Abenteuer wurde.

Jede Faser in Melanie Akermanns Körper ist gestählt. Dies erfordert eine eiserne Disziplin – besonders, was die Ernährung betrifft. «Mein Leben ist von A bis Z durchgetaktet», sagt die Sportlerin. Bild: pd

Melanie Akermann, 26-jährig und in der Ausbildung zur Lokführerin, betreibt Bodybuilding. Obwohl sie noch nicht lange dabei ist, holte sie schon erste Siege. So gewann sie etwa in der Kategorie «Bikini up to 162 cm» den Gesamtsieg des Internationalen Swiss Cup. Damit qualifizierte sie sich für die Schweizer Meisterschaft, die am Samstag in Estavayer-Le-Lac stattfindet.

Melanie Akermann, vor drei Jahren hat alles mit einem Probeabo in einem Fitnesscenter angefangen. Was ist dann passiert?

Melanie Akermann: Ich dachte, nach zwei Probewochen höre ich wieder auf. Überraschenderweise hat mich das Training voll gepackt. Im Fitness lernte ich dann eine Frau kennen, die Bodybuilding macht. Das bewunderte ich, dachte aber, ich hätte nie den nötigen Willen und könnte nie auf Schokolade verzichten. Doch vor etwa einem Jahr habe ich mich dazu entschieden, es auch mit Bodybuilding zu versuchen.

Was war nötig, damit das Vorhaben gelingen konnte?

Der Coach jener Kollegin hat abgeklärt, ob ich die Genetik zum Bodybuilding mitbringe. Für meine Klasse, die Bikiniklasse, wird eine dünne Taille vorausgesetzt. Man sollte nicht aussehen wie ein Muni. Bodybuilderinnen sollen sich gut bewegen können, Weiblichkeit zeigen und eine gute Ausstrahlung mitbringen. Das erhöht die Chancen an den Wettkämpfen. Ich brachte diese Voraussetzungen mit und der Coach wollte mich trainieren. Seit Januar 2021 bereite ich mich nun auf die Wettkämpfe vor. Seit Juni mache ich eine krasse Diät, bei der ich sogar das Salz abwägen muss.

Das tönt nach viel benötigter Disziplin. Ist die immer vor- handen?

Ich habe es etwas unterschätzt. Es ist recht hart, Ausbildung und Bodybuilding unter einen Hut zu bekommen. Ich fühle mich oft schlapp. Zudem kommt der Neid, wenn mein Freund etwas isst, das ich auch gern hätte. Ich bin seit der Diät und dem ständigen Hungergefühl dünnhäutiger geworden und weine öfters.

Haben Sie deshalb schon ans Aufgeben gedacht?

Ja, das kam schon mehrmals zur Sprache. Mein Freund konnte mich in solchen Phasen aber immer aufmuntern. Er unterstützt mich stark, ohne ihn hätte ich es nicht durchgezogen. Eine andere Motivationsquelle sind Instagram-Bilder anderer Bodybuilderinnen. Mein Ziel ist, den Schweizer Meistertitel zu holen. Zudem habe ich schon so viel Energie und Geld ins Bodybuilding gesteckt, da kann ich nicht aufgeben. Allein der Glitzer-Bikini kostete 1000 Franken.

Worin sehen Sie die positiven Aspekte des Bodybuildings?

Ich treibe schon das ganze Leben lang Sport und gehe gern ins Training. Ich habe zudem gelernt, Mahlzeiten mehr zu schätzen und gehe bewusster einkaufen. Ausserdem sind die Gefühle, wenn ich auf der Bühne stehe, überwältigend und ich sprudle nur so vor Energie. Es macht mich stolz zu sehen, wozu ich fähig bin. Auch der Zusammenhalt des Teams ist sehr schön.

Gibt es Leute, die Ihr Hobby kritisieren?

Es gibt immer wieder Hasskommentare auf sozialen Medien – von Männern, die Kotzsmileys schicken oder mir sagen, ich sei viel zu krass trainiert. Ich muss nicht jedem gefallen und ich will auch nicht jedem gefallen, solange ich mir selbst treu bleibe.

Sie haben bei ihrem ersten Wettbewerb in zwei Kategorien gewonnen. Woran mag das gelegen haben?

Früher machte ich Rhythmische Sportgymnastik, daher habe ich den Vorteil, mich gut bewegen zu können. Ich bringe auch eine gewisse Ausstrahlung mit. Aber als ich meine Konkurrentinnen sah, hätte ich nie gedacht, dass ich gewinnen werde. Neben ihnen fühlte ich mich zu massig. Das passiert den meisten vor den Wettkämpfen. Man verliert das Selbstbild während einer Wettkampfdiät.

Mit diesen Siegen haben Sie sich für die Schweizer Meisterschaft qualifiziert. Wie sieht die Vorbereitung aus?

Die besteht vor allem aus einer strengen Diät. Ich ernähre mich nur noch von Poulet, dem Weissen vom Ei, Tomaten, Broccoli, Haferflocken, Kartoffeln und Fisch. Zusätzlich trainiere ich fünfmal pro Woche etwa eineinhalb bis zwei Stunden. Dabei spielt Timing eine wichtige Rolle. Um welche Zeit ich esse oder wann ich trainiere, ist genau geplant. Mein Leben ist von A bis Z durchgetaktet, was ich aber als positiv empfinde.

Wie geht es nach der Schweizer Meisterschaft weiter?

Danach folgt eine lange Pause. Ich möchte mich auf meine Ausbildung konzentrieren, die ich nächsten Sommer abschliesse. Bodybuilding nimmt viel Zeit in Anspruch und mein Sozialleben hat gelitten. Das soll kein Dauerzustand sein. Ich möchte wieder mit Freunden essen gehen und keine Diätkost mitbringen müssen. Falls es mich wieder packt, würde ich erneut für Wettkämpfe trainieren, aber zurzeit sind mir andere Dinge wichtiger.