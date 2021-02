Interview «In den Bergen fühle ich mich frei»: Dieser 19-Jährige Lüchinger hat sich nach der Lehre einen Bubentraum erfüllt Skifahren oder snowboarden auf einer frisch präparierten Piste: Wer gern Wintersport treibt, kann sich kaum etwas Schöneres vorstellen. Mitverantwortlich für den Pistenspass im Gebiet Rothorn der Zermatt Bergbahnen ist der 19-jährige Ro­- man Benz, der erstmals während einer Wintersaison ein Pistenfahrzeug steuert.

Roman Benz präpariert mit seinem Pistenbully vor atemberaubender Kulisse einen weissen Teppich für die Wintersportlerinnen und Wintersportler in Zermatt. Bild: PD

Wie sieht Ihr Arbeitstag aus?

Roman Benz, 19 Jahre, verbringt die Wintersaison im Wallis. Bild: PD

Roman Benz: Um 15.30 Uhr geht es auf den Berg, wo sich alle Fahrer zum Meeting treffen. Danach werden die Maschinen startklar gemacht. Nach dem Pistenschluss geht es los, jeder ist für sein Gebiet verantwortlich. Gearbeitet wird bis Mitternacht.

Wie fühlt es sich an, wenn Sie allein und im Dunkeln auf der Piste unterwegs sind?

Das helle Licht der Maschine beleuchtet 360 Grad der nächsten Umgebung. Meistens höre ich Musik oder telefoniere mit Kollegen. Es ist ein gutes Gefühl, allein in den Bergen zu sein. Mit der gewaltigen Kraft des Fahrzeugs, umgeben von Schnee und Kälte – so fühle ich mich frei.

Was machen Sie tagsüber?

Ich erhole mich von der Arbeit, gehe Skifahren und geniesse die Saison. Sie arbeiten in Zermatt.

Wieso in diesem Skigebiet?

Ich wollte meine Chance nutzen und in diesem renommierten Skigebiet arbeiten, das zu den grössten in Europa gehört, solange ich jung bin. Es ist ein riesiges Privileg, hier arbeiten zu dürfen. Ein ausschlaggebender Punkt war zudem das Matterhorn. Der Berg ist gewaltig und bei Sonnenuntergang strahlt er noch viel mächtiger als sonst. Nächste Saison möchte ich wieder nach Zermatt. Wenn ich älter bin, kann ich mir gut vorstellen, in einem Skigebiet in der Nähe zu arbeiten, damit ich schneller bei meiner Familie im Rheintal bin.

Wie sind Sie Pistenbully- Fahrer geworden?

Seit ich klein bin faszinieren mich Pistenfahrzeuge. Die Maschinen haben mittlerweile über 500 PS. Nach meiner Lehre als Strassenbauer habe ich meinen Kindheitstraum verwirklicht. Dazu musste ich die landwirtschaftliche Traktorenprüfung und einen Kurs absolvieren.

Was ist das Beste an Ihrem Job?

Die atemberaubenden Sonnenuntergänge sind jedes Mal etwas Spezielles – und natürlich die grossen Maschinen. Es gibt nichts, was ich nicht mag. Jeden Tag erlebe ich wunderschöne Momente.

Welcher Tätigkeit gehen Sie im Sommer nach?

Im Sommer arbeite ich im Rheintal als Maschinist.