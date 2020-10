Widnau: Lernende lassen sich von Pipilotti Rist inspirieren In einer Woche haben die Plaston-Lernenden ein farbenprächtiges Projekt realisiert.

Die Plaston-Lernenden schufen im Rahmen ihres jährlichen Lehrlingsevents ein farbenfrohes Kunstwerk. Bild: pd

Die Plaston AG unterhält seit Jahren einen Lehrlingsfonds, dank dem die Lernenden einmal im Jahr während einer Woche Einblick in eine neue Welt erhalten. Oft werden mit dem Lehrlingsevent gemeinnützige Projekte unterstützt. Letztes Jahr hatten die Lernenden etwa in Srebrenica zwei Holzhäuser aufgebaut.

Freude am «Aufgeweckten Rosenscheitel»

Diesmal waren die Jugendlichen mit technischen oder kaufmännischen Berufen künstlerisch tätig. Sie arbeiteten mit Kunststoffkugeln und gestalteten daraus ein Bild in den Farben des Regenbogens, das in der Plaston AG installiert wurde. Die Rheintaler Künstlerin Pipilotti Rist hat die Plaston-Lernenden mit ihrem Kunstwerk «Aufgeweckter Rosenscheitel» inspiriert. Die Installation hängt beim ehemaligen Hauptsitz der National Suisse am Steinengraben in Basel, wo sie von den Lernenden bewundert wurde. (pd)