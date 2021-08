Eichberg Inspiriert von norwegischer Kunst: Die Ausstellung von Hans Peter Krieger feiert Vernissage Der Verein Kultur am Chapf zeigt Skulpturen von Hans Peter Krieg. Am Freitag ist Vernissage.

Hans Peter Krieger stellt Objekte aus Stein und Holz aus Symbolbild: Christof Schuerpf / KEYSTONE

Auf kommenden Freitag, 13. August, lädt der Verein Kultur am Chapf alle Interessierten zur Vernissage einer Skulpturenausstellung mit Werken von Hans Peter Krieg ein. Beginn ist um 19 Uhr.

Als 24-Jähriger besuchte Hans Peter Krieg den Vigelandpark in Oslo. In diesem Park sind diverse Stein- und Bronzeskulpturen des norwegischen Bildhauers Gustav Vigeland ausgestellt. Hans Peter Krieg war von diesen Skulpturen tief beeindruckt. Dieser Besuch war denn auch der Beginn seiner eigenen künstlerischen Karriere.

Während einer vierjährigen Ausbildung erlernte er verschiedene Steinbearbeitungstechniken. Danach besuchte er diverse Kurse, um sein Wissen noch zu vertiefen, seine Technik zu verfeinern und um Neues zu lernen. So sieht man bei der Skulpturenausstellung von Hans Peter Krieg nun nicht nur Objekte aus Stein, sondern auch solche aus Holz.

Die Ausstellung findet im Garten des Hauses zur alten Sonne in Eichberg (vis-à-vis der Schule an der Hölzlisbergstrasse) statt. Zugänglich ist die Ausstellung nach der Vernissage an den Samstagen vom 14., 21. und 28. August zwischen 13 und 16 Uhr sowie an den Sonntagen vom 15. und 22. August von 10 bis 14 Uhr. (pd)