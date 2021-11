Marbach Ein gelungenes Comeback: STV Marbach begeisterte am Samstag mit Highlights aus vergangenen Turnshows Mit seiner Turnshow light bot der STV Marbach dem Publikum eine attraktive, kurzweilige Abendunterhaltung.

Wiederholungen können zu neuen Highlights werden. Die Darbietungen hatten nichts an Attraktivität eingebüsst. Bild: Andrea Kobler

Die schwedische Kultband ABBA kam letzte Woche zum Comeback-Album, die Gymnastik klein zum Bühnen-Comeback. Sie begeisterte zu ABBA’s «Mamma Mia» und liess vor allem eines aufblitzen: die Freude an der Bewegung und darüber, endlich wieder auf der Bühne zu stehen und dem Publikum zu zeigen, weshalb ihr inneres Feuer für den Turnsport und die Gymnastik brennt. Eine Begeisterung, die sich durch die gesamte Turnshow light zog.

Verein zeigte Highlights vergangener Veranstaltungen

Das OK der Marbacher Turnerunterhaltung, unter der Leitung von Reto Ebneter, hatte sich entschlossen, für einmal nicht ein komplett neues Programm zu erstellen, sondern Teile aus dem Wettkampfprogramm respektive die Highlights aus vergangenen Turnerunterhaltungen zu zeigen.

So präsentierten die Getu Beginner und Fortgeschrittene ih­re Gerätekombination vom Jugendturnfest, die Damen ihre Wettkampfgymnastik und die Aktiven einen Auszug aus ihrer Gymnastik Grossfeld. Das Publikum war begeistert und hielt mit Applaus nicht zurück, auch wenn Turnvereinspräsident Stefan Jäggi beim Auftakt darauf hingewiesen hatte, dass an diesem Abend aus Spargründen alles light sei: Das Bühnenbild, das Programmheft, mit einem Augenzwinkern auch das Bier: «Und bitte lachen und klatschen sie dementsprechend auch sparsam.» Ein Highlight waren wie gewohnt die ganz Kleinen. Zum Beispiel die Elki-Bären. Sie strahlten von Bärenohr zu Bärenohr, weil sie ihre Purzelbäume, Schaukelübungen und Sprünge dem Publikum zeigen durften. Oder das Kitu zum Schweizer Kitu-Song «zwei Schritt füre und zwei Schritt zrugg, d’Händ an Bode und d’Händ id Luft».

Auch eine Darbietung aus dem Jahr 2009 war dabei

Schwierig zu beurteilen war, wer mehr Spass hatte: Die Damenriege als Mechanikerinnen im Übergwändli und mit Bobycars oder die Jugi Klein, die mit Feuerwehrschläuchen statt mit Seil sprang. Die Jugi Mittlere Knaben ging als Wikinger auf See und die Jugi Mittlere Mädchen präsentierte die Marbacher Dorfvereine. Die Millionen flogen bei der Präsentation der Turner aus der früheren Turnissimo-Show durch die Luft und die Gymnastik-Girls gaben ihre Präsentation «Verhör» zum Besten. Danach schalteten die Moderatoren Walti und Nadine (Nicole Zuberbühler und Samuel Tanner) nach Tokyo 2020 und die Jugi grosse Knaben präsentierte die Olympischen Sportarten noch einmal mittels Schattenshow. Die Jugi grosse Mädchen machten sich auf in die Tiefe und die Frauenriege- und Männerriege zeigte die älteste Nummer aus dem Jahr 2009. Wie die gesamte Show hatte auch diese Darbietung nichts an Attraktivität verloren.