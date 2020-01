Altstätter Band Initialzündung tauft CD im Diogenes Die Ostschweizer Jazz-Rock-Band hat ihr zweites Werk «Experience Of Life» veröffentlicht.

Das Jazztrio sind (v.l.). Pirmin Schädler, Dominik Eberle und Christian Zünd. Bild: pd

(pd) Unter anderem wurde das neue Album, das Ende November über das renommierte Berliner Jazzlabel QFTF veröffentlicht wurde, von einem deutschen Online-Jazzportal unter die akustische Lupe genommen: «Unter den vielen herausragenden Alben, die heutzutage veröffentlicht werden, ist die vom Altstätter Christian Zünd und seiner Band vorgeschlagene Musik begehrenswert und selten.» Der Kritiker weiter: «Neun Instrumentalstücke von ‹Experience Of Life› präsentieren einen individuellen Stil, in dem feiner und anspruchsvoller Jazz auf die Lebendigkeit von Old, Good Rock und Fusion trifft.» Den Zuhörer erwartet ein Feuerwerk aus Gitarre, Hammondorgel und Schlagzeug, stilistisch abwechslungsreiche Kompositionen, dargeboten von drei Instrumentalisten auf höchstem Niveau. Initialzündung sind Christian Zünd (Schlagzeug/Komposition), Pirmin Schädler (Hammondorgel/Rhodes) und Dominik Eberle (Gitarre). Die CD-Taufe findet am Samstag, 18. Januar, ab 20 Uhr im Altstätter Diogenes- Theater statt. Weitere Infos: www.initialzuendung.ch.