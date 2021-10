Thal «Dieser Vandalismus darf nicht toleriert werden»: In Thal sind Wahlplakate von Simon Diezi zerstört worden, seine Wahlkampfgegner blieben verschont In letzter Zeit sind mehrere Wahlplakate von Simon Diezi zerstört worden. Einschüchtern lässt sich der Kandidat aber dadurch nicht. Wahlkampfgegner Matthias Gehring vermutet hinter den kaputten Plakaten allerdings ein Föhnsturm.

Kaum standen die Plakate, wurden sie von Unbekannten abgerissen. Bild: PD

Simon Diezi (FDP), Präsident der Ortsgemeinde Thal, tritt im zweiten Wahlgang am 28. November neben Michael Fitzi (parteilos) und Matthias Gehring (SVP) zur Wahl um das Thaler Gemeindepräsidium an. Meh­rere seiner Wahlplakate sind in den letzten Oktobertagen zerstört worden.

Während die Plakate von Matthias Gehring verschont blieben, scheinen insbesondere in Buechen und in Staad Plakate von Simon Diezi unbrauchbar gemacht worden zu sein. Anzeige gegen unbekannt wurde seitens des Kandidaten bereits eingereicht. Es sei ein grosses Ärgernis, so Diezi, müsse doch zusätzliche Arbeit und Zeit investiert werden.

«Kann auch der Sturm oder ein Kinderstreich gewesen sein»

Simon Diezi ist enttäuscht, will sich aber nicht einschüchtern lassen. Der Thaler meint: «Ich habe bereits neue Plakate aufgestellt. Dieser Vandalismus darf nicht toleriert werden. Solche Aktionen gehören nicht zu einem fairen politischen Austausch.»

Matthias Gehring, dessen Plakate erst am Freitag nach dem Föhnsturm aufgestellt wurden und seither unbeschädigt blieben, kann sich nicht vorstellen, dass «seine» Sympathisanten für diese «primitive Art der Kommunikation» verantwortlich seien. «Es kann ebenso gut der Sturm oder ein Kinderstreich gewesen sein», sagt er. Zumal ihm vor dem ersten Wahlgang ähnliche Vorkommnisse nicht zu Ohren gekommen seien.

Für Diezi indes ist klar: «Die wetterfesten, gut verankerten Plakate wurden mutwillig und systematisch zerstört.» Kein Föhnsturm hinterliesse vergleichbare Spuren der Zerstörung. Er hoffe, dass es Einzelfälle bleiben und sich der restliche Wahlkampf auf Inhalte beschränkt. (bes)