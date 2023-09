In Restaurant eingebrochen: Polizei nimmt in Rheineck zwei Männer fest

Eine Anruferin meldete Sonntagnacht der Kantonalen Notrufzentrale, dass zwei Männer in ein Restaurant an der Bahnhofstrasse in Rheineck eingedrungen seien. Ausgerückte Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen konnten die beiden daraufhin in flagranti festnehmen.