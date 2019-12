Die Polizei sucht in Widnau einen Motorradfahrer – und findet ihn liegend auf dem Heimweg Ein 45-jähriger Motorradfahrer schaffte es nach einigen Stürzen verletzt bis in die Einfahrt zu seinem Wohnort. Er wurde ins Spital transportiert.

(kapo) Am Samstag, um 1.20 Uhr, wurde die Kantonspolizei St. Gallen informiert, dass auf der Staatsstrasse, Höhe Nachtclub Casablanca, ein Motorradfahrer auf der Strasse liege. Dieser dürfte zuvor frontal mit einem Inselschutzpfosten kollidiert sein. Als die Patrouille am Ort eintraf, war niemand anzutreffen.

An der Staatsstrasse rammte der Motorradfahrer den Inselschutzpfosten. Bild: Kapo

Während der Suche nach dem Motorradfahrer ging eine weitere Meldung ein, dass an der Hinterdammstrasse ein Motorradfahrer in der Wiese liege. Als sich die Patrouille dem Ort näherte, fuhr der Motorradfahrer gerade in Richtung Bleichmühlistrasse davon. Die Patrouille fand den Mann später in der Einfahrt zu seinem Wohnort, wo er neben seinem Motorrad lag. Der Mann war verletzt und roch nach Alkohol. Er wurde durch die Rettung erstversorgt und ins Spital transportiert.