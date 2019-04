Im Rheintal steht noch keine 5G-Antenne Mitte Woche ist das teilweise umstrittene 5G-Netz in der Schweiz gestartet. Eine aktuelle Karte des Bundes zeigt: Im Rheintal gibt es bisher keine einzige Antenne der neuen, fünften Generation.

Die grünen Punkte zeigen die 5G-Standorte. (Bild: map.geo.admin.ch)

Am Mittwoch, 17. April, hat die Swisscom an 102 Standorten in 54 Ortschaften das 5G-Netz in Betrieb genommen. Bis Ende Jahr will der Telecom-Riese gemäss Pressemitteilung 90 Prozent der Bevölkerung mit dem neuen Mobilfunk-Standard versorgen. Für die Frequenzen hat die Swisscom dem Bund knapp 200 Millionen Franken bezahlt. Swisscom (und alle anderen Telecom-Player) sehen in 5G die Übertragungstechnologie der Zukunft. Die Surfgeschwindigkeit soll sich vervielfachen, die Downloadzeit massiv kürzer werden. In der Theorie sind Datenraten bis zu 20 Gbit/s möglich, die Swisscom schreibt auf ihrer Website von zwei bis zehn Gbit/s, was zwei bis zehn Mal schneller wäre als das heutige Glasfasernetz.

Während kaum jemand die Potenz von 5G bezweifelt, häuften sich in letzter Zeit die Bedenken bezüglich Strahlenbelastung. Einzelne Kantone haben deshalb den Ausbau von 5G bis auf Weiteres untersagt. Sie wollen neue Studien abwarten. Im Rheintal ist diese Diskussion bisher eher eine akademische. Laut einer interaktiven Karte des Bundes gibt es in unserer Region nämlich noch gar keine 5G-Antennen. Am nächsten liegen die Anlagen in St. Gallen, bei Gams und Bühler AR.

Interessant: Bisher gibt es noch gar keine 5G-fähigen Endgeräte für den Massenmarkt. Die ersten erscheinen im Mai; bis alle grossen Hersteller entsprechende Handys verkaufen, wird es wohl Weihnachten.