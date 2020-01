Im Eiskindergarten gibt es noch freie Plätze In wenigen Tagen beginnt in der Eishalle Aegeten die zweite Staffel des Eiskindergartens. Im Sonntag- und Dienstagkurs sind noch Plätze frei. Die Kurse für Kinder ab vier Jahren dauern bis Ende Februar.

Im Eiskindergarten lernen die Kinder das Eislaufen spielend. Bild: pd

(pd) Eine Kursserie findet jeweils am Sonntag statt, erstmals morgen Sonntag, 5. Januar, achtmal von 8.45 bis 9.30 Uhr. Die andere Kursserie ist am Dienstag, erstmals am 7. Januar, achtmal von 15.45 bis 16.30 Uhr. Die Kindergärtler lernen von erfahrenen Moniteuren des Eislaufvereins Mittelrheintal spielerisch die Grundschritte des richtigen Eislaufens.

Schlittschuhe können an der Kasse gemietet werden. Zum Lernen werden Eishockeyschuhe nicht empfohlen. Die Kinder sollten warme Kleider, Handschuhe, Velo- oder Skihelm tragen.

Anmeldungen nimmt Martina Frei, Telefon 079-226-45-26 oder E-Mail martina.frei@city mode.ch, entgegen.