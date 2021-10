Ausstellung «Ich lade ein zu einer Werkschau in meine Welt»: Rheintaler Kunstschaffende stellt in Heerbrugg aus Farbenfroh und von der Natur inspiriert: Eleisa Rohner aus Widnau zeigt ihre Malerei und textile Werke im Stellwerk Heerbrugg.

Seit den 70er-Jahren stellt Eleisa Rohner ihre Werke aus.

Eleisa Rohner gehört zu den bekannten Rheintaler Kunstschaffenden. Vor über fünfzig Jahren sucht die Familienfrau nach ihrer inneren Bestimmung und findet den Weg zur Kunst. Im Alter von 33 Jahren beginnt Eleisa Rohner mit zahlreichen Aus- und Weiterbildungen an verschiedenen Kunstakademien und holt sich das Grundwissen für ihr künftiges Schaffen. Auch Auslandsaufenthalte und Reisen in unterschiedliche Länder prägen ihre Schaffensweise.

Neue Techniken eröffnen neue künstlerische Welten

Mit ihren poetischen, von Harmonie erfüllten Werken fällt die junge Kunstschaffende früh auf. Rohner verändert sich stetig und ihre Kunst in immer wieder neuen Techniken eröffnet ihr eine Welt, in der sie sich bis heute laufend neu erfinden kann. Die Themen wechseln durch die verschiedenen Lebensabschnitte. Auf Paare folgen Frauen und im Alter findet die 1936 geborene Künstlerin den Zugang zur Schönheit der Natur.

Ihre heutigen Werke sind farbenfroh, positiv, von der Natur inspiriert und haben eine stark erzählerische und spielerische Komponente, die immer auch Unbewusstes, Träumerisches oder Magisches mit einbezieht. «Ich male und gestalte alles, wie ich es spüre», beschreibt die Künstlerin ihr Schaffen. Seit Anfang der Siebzigerjahre zeigt Eleisa Rohner ihre Kunst in Ausstellungen. Im Laufe der Jahre sind über 100 in ganz Europa und Übersee zusammengekommen. Auch als Kursleiterin ist die sie tätig. Die Ausstellung im Stellwerk erlaubt einmalige Einblicke in die textile Gestaltung, die zweite Leidenschaft der Künstlerin, und ihre Malerei.

Zur bevorstehenden Ausstellung, die morgen Freitag, 8. Oktober, um 16 Uhr im Stellwerk Heerbrugg eröffnet wird, sagt die Künstlerin: «Ich lade ein zu einer Werkschau in meine Welt, die sich in ihrer ganzen Strahlkraft, Freude und Vielfalt zeigt. Ich erlebe die Kunst als grossen Freiraum.» (pd)