Sanierung Hotellerie in Heiden ist im Umbruch Nebst dem Hotel Heiden wird derzeit auch das im Ortszentrum gelegene Hotel-Restaurant Linde aufwendig saniert.

Das historische Hotel-Restaurant Linde in Heiden wird derzeit einer umfassenden, zur Verschönerung des Ortskerns beitragenden Sanierung unterzogen.

Die Häädler Hotellerie befindet sich im Umbruch: Sowohl das Hotel Heiden als auch die «Linde» werden aufwendig saniert. Beide Betriebe sind derzeit geschlossen. Die «Linde» ist noch das einzige verbliebene Hotel, das unmittelbar nach dem Dorfbrand im Jahr 1838 neu erstellt wurde.

Anfang 2019 wurde das als Kulturgut eingestufte Gebäude von der gemeinnützigen Stiftung «Hotel Linde» erworben, um dessen Zukunft zu sichern. Für den Betrieb ist eine Genossenschaft zuständig, die bereits 2003 gegründet wor­- den war.

Auch Fassade wird restauriert

Die gegenwärtige Einrüstung macht klar, dass auch die Fassaden des Hotels restauriert werden. Weiter umfasst das Bauprogramm Sanierungen in den Bereichen Küche, Restaurant, Terrasse, Rezeption und Gästezimmer. Arbeits- und kostenintensiv gestalten sich zudem die Brandschutz-Massnahmen, die zwingend zu erfolgen haben. Restaurant und Saal sind voraussichtlich ab Anfang Mai wieder zugänglich. Ende Mai soll auch der Hotelbereich wiedereröff­- net werden.

Das «Linde»-Team führt während der Umbauzeit den Landgasthof Krone in Wolfhalden sowie das Bistro Dunant Plaza, das sich am Kirchplatz in Heiden befindet.