Hospiz-Dienst bald unter neuer Führung Erika Ulmann führt ab 1. Januar die Geschäftsstelle des Hospiz-Dienstes Rheintal. Sie tritt die Nachfolge von Regula Bont an, die vier Jahre in der Funktion tätig war.

Erika Ulmann (r.) übernimmt per 1. Januar 2019 die Geschäftsstellenleitung des Hospiz-Dienstes Rheintal von Regula Bont. Das Büro befindet sich an der Kugelgasse 3 in Altstätten. (Bild: radi)

Aufgrund einer beruflichen Veränderung verlässt Regula Bont den Hospiz-Dienst Rheintal per Ende 2018. Künftig wird sie ihren Mann bei der Führung des eigenen Geschäfts unterstützen. Einen wesentlichen Beitrag zum erfolgreichen Aufbau der inzwischen eigenständigen Organisa­- tion hat die Geschäftsstellenleiterin Regula Bont geleistet.

Grosser Einsatz wird gelobt

«Dank ihres grossen Einsatzes ist der Hospiz-Dienst Rheintal innert Kürze zu einer wichtigen Ins­titution geworden, die Menschen auf der Schattenseite des Lebens unterstützt und begleitet», lobt Vereinspräsidentin Jutta Cob­bioni die Verdienste von Regula Bont.

Seit dem Sommer 2014 können schwerkranke und sterbende Menschen sowie deren Angehörige im Rheintal die kostenlosen Dienste des Hospiz-Dienstes in Anspruch nehmen. Als Nachfolgerin von Regula Bont hat der Vorstand aus zahlreichen Bewerbungen Erika Ulmann aus Heerbrugg gewählt. Sie ist Mutter von vier erwachsenen Kindern und hat ein Enkelkind. Erika Ulmann steht seit Anfang Jahr als frei­willige Begleitende des Hospiz-Dienstes Rheintal im Einsatz und wird die Geschäftsstelle künftig in einem Teilzeitpensum führen. Ursprünglich kommt die Heerbruggerin aus dem Detailhandel, hat zusammen mit ihrem Mann ein eigenes Geschäft geführt, sich nebenbei immer sozial engagiert und in diesem Bereich Weiterbildungen besucht. «Für mich steht der Mitmensch im Zentrum meines Schaffens. Der Hospiz-Dienst Rheintal ist eine spannende Sache, die mir eine schöne Befriedigung gibt», sagt Erika Ulmann.

Mitarbeit ist ein Glücksfall

Deshalb sei es für sie ein Glücksfall, dass sie die künftige Entwicklung als Geschäftsstellenleiterin mitgestalten kann. Ihr ist es ein Anliegen, den Verein im gewohnten, professionellen Rahmen weiterzuführen und den freiwilligen Begleitenden eine wertvolle Stütze zu sein.

Erika Ulmann wird ihre neue Stelle Anfang Dezember antreten und darf bis zum Ausscheiden von Regula Bont auf die Einarbeitung und Unterstützung ihrer Vorgängerin zählen. Per 1. Januar 2019 übernimmt Ulmann dann die Leitung der Geschäftsstelle.

Offiziell verabschiedet wird Regula Bont, eines der Gründungsmitglieder des Hospiz-Dienstes, zu einem späteren Zeitpunkt im Kreise der freiwilligen Begleitenden. (radi)