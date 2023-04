Wie rasch Hochwasserereignisse eintreten, zeigte sich letzten Sommer. Nach einer langanhaltenden Trockenperiode kam es am 19. August zu einem Hochwasserereignis mit kleineren Ausuferungen. Dank den bereits fertiggestellten Hochwasserschutzmassnahmen in Rüthi wurden im Gebiet Neue Welt grössere Schäden verhindert. Unter Wasser stand hingegen das Maislabyrinth. Dieses wurde durch den Mittleren Seegraben überflutet.



Zur Hochwasservorsorge gehört der laufende Unterhalt des Rheintaler Binnenkanals. Um die Abflusskapazität zu erhalten, wird regelmässig der aufgelandete Letten abgetragen. In den kommenden drei Jahren werden weitere Etappen umgesetzt.



Am Binnenkanal wohl fühlt sich der Biber. Mit seinen Bauwerken staut er Wasser zurück und schafft neue Lebensräume. Im vergangenen Jahr wurden vom Biber neun Bäume angenagt und stellten folglich ein Sicherheitsrisiko dar. Deshalb mussten sie umgehend gefällt werden. In Gebieten, wo sich der Biber aufhält, werden Bäume mit einem Biberschutz eingepackt. Die Kosten für diese Massnahmen sind stark gestiegen und betrugen letztes Jahr 15’000 Franken.



Weiter mussten am Binnenkanal und am Zapfenbach im vergangenen über 50 kranke und beschädigte Alleebäume gefällt werden. Als Ersatz wurden über 60 regionale Bäume sowie über 500 Meter Hecken angepflanzt.



Langjähriges Vorstandsmitglied verabschiedet



Zu einem personellen Wechsel kommt es im Verwaltungsrat des Zweckverbands Rheintaler Binnenkanal. Nach gut 23 Jahren Vorstandstätigkeit wurde die Widnauer Gemeindepräsidentin Christa Köppel verabschiedet. Verwaltungsratspräsident Roland Wälter würdigte ihre Verdienste und bedankte sich für den grossen Einsatz zu Gunsten des Rheintaler Binnenkanals. An ihre Stelle wurde der neue Widnauer Gemeindepräsident Bruno Seelos gewählt.