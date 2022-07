Historisches Sebastian Kneipp gehört zu den Grossen in der Naturmedizin – die einzige Rheintaler Sektion des Kneipp-Vereins wurde jedoch aufgelöst Er starb vor 125 Jahren: Der Pfarrer Sebastian Kneipp nutzte Wasser als Heilmethode. Seine Lehre verbreitete sich auch im Rheintal, die einzige Sektion wurde jedoch aufgelöst.

Für das Armbad eignet sich jeder Brunnen. Bild: Peter Eggenberger

Am 17.Juni 1897 und damit vor 125 Jahren verstarb in Wörishofen Pfarrer Sebastian Kneipp. Er gehört zu den Grossen der Naturmedizin, und auch im Rheintal ist seine Lehre ein Begriff. Allerdings wurde der Kneipp-Verein St.Margrethen als einzige Sektion im St.Galler Rheintal aufgelöst.

Lahmende Kühe brachten ihn auf die Idee

Geboren wurde Kneipp am 17.Mai 1821 in Stephansried bei Ottobeuren (Landkreis Unterallgäu, Bayern). Sebastian war kränklich, und die Ärzte diagnostizierten Lungentuberkulose und Unheilbarkeit. Als Student am Priesterseminar von Dillingen erinnerte er sich an seine Zeit als Kuhhirt. Immer wieder hatte er lahmende Tiere beobachtet, die hinkend den nahen Bach aufsuchten, den schmerzenden Fuss ins Nasse tauchten und mit sichtlich besserem Schritt auf die Weide zurückkehrten.

Obwohl es Winter und bitterkalt war, tauchte er jetzt regelmässig für einige Sekunden ins eisige Wasser der nahen Donau ein. Auch zu Hause behandelte Sebastian Kneipp seinen Körper mit Wasser, und das Erstaunliche trat ein: Der junge Mann wurde gesund.

Später verbreitete sich die Kneipp-Bewegung auch in der Schweiz. Anfang November 1896 weilte der Wasserdoktor in St.Gallen, wo er im Saal des Restaurants Schützengarten vor zahlreichem Publikum über seine Heilmethode referierte. Die Zeitung «Die Ostschweiz» widmete anschliessend die ganze Frontseite dem Auftritt und Wirken des berühmten Heilers. Wenig später wurde der Kneipp-Verein St.Gallen gegründet. Am 17. Juni 1897 verstarb Sebastian Kneipp, dessen segensreiches Wirken bis heute nachklingt und unvergessen bleibt.

Sektionen St.Margrethen und Heiden aufgelöst

Dem Schweizer Kneipp-Verband sind über 20 Sektionen angeschlossen. «Uns fehlte der Nachwuchs. Deshalb entschieden wir uns vor ein paar Jahren für die Auflösung des Vereins», blendet Renate Künzler als letzte Präsidentin der Kneipp-Sektion St.Margrethen zurück. «Im Campingbereich Bruggerhorn verfügten wir über eine Wassertretanlage, die zugeschüttet werden musste. Grund waren unvernünftige Hundehalter und Vandalismus.»

Auch der Kneipp-Verein Heiden-Oberegg wurde 2015 aufgelöst. Die nächstgelegensten Kneipp-Sektionen befinden sich in Liechtenstein, im Sarganserland, in Appenzell und in St.Gallen.