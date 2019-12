Heinz Schmid wird Ehrenmitglied der Feuerwehr Rebstein/Marbach An der HV des Feuerwehrvereins Rema konnten sechs Beförderungen gefeiert werden.

Ivo Ritter, Kommandant-Stv. (v.l.), mit den in neuen Funktionen stehenden und beförderten Kameraden: Peter Graf, neu Instruktor und C-Ausbildung, Sandro Keel, neu Zugführer-Stv., Thomas Zehnder und Sandro Graf, beide neu Leutnant, Philip Greiser und Andrin Sutter, beide neu Korporal. Bild: pd

Vereinspräsident Hansjörg Keel durfte zur 19. Hauptversammlung des Feuerwehrvereins Rema 60 Vereinskameraden und deren Partnerinnen im Restaurant Krone in Marbach begrüssen. In seinem Jahresbericht liess der Präsident das vergangene Vereinsjahr Revue passieren und umrahmte seine Rede mit Bildern der gutbesuchten Vereinsanlässe. Zu diesen gehörte das Skiweekend in Arosa oder der Vereinsausflug an den Flughafen Zürich.

Das Amt des zurückgetretenen Revisors Heinz Schmid wird neu durch Martin Graf besetzt. Mit grossem Applaus wurde im Anschluss Heinz Schmid als Dank für die langjährige Mitarbeit im Verein zum Ehrenmitglied gewählt. Im Anschluss blickte Stefan Kläui auf sein erstes Jahr als Kommandant zurück. Die Feuerwehr wurde zu 25 meist kleineren Einsätzen aufgeboten. In diesem Jahr beschaffte sich die Feuerwehr zwei neue Module für das Einsatzunterstützungssystem, der neue Mannschaftstransporter wird bis Ende dieses Jahres übergeben.

Der neue Instruktor Peter Graf wird Ausbildungschef

Besonders stolz ist der Kommandant auf den erfolgreichen Abschluss des Feuerwehr-Instruktoren-Lehrgangs von Peter Graf. Der neue Instruktor wird ab dem kommenden Jahr das Amt des Ausbildungschefs übernehmen. Weiter durfte der Kommandant Andrin Sutter und Philip Greiser in den Rang eines Korporals befördern. Sandro Graf und Thomas Zehnder haben den Offizierslehrgang absolviert und wurden zum Leutnant befördert. Sandro Keel wird neu die Funktion des Zugführer- Stellvertreters übernehmen. Der Kommandant wünscht ihnen viel Erfolg und Freude in ihren neuen Aufgaben. Es gab sieben Austritte aus der Wehr, welchen ebenso viele motivierte Neueintritte gegenüberstehen. (pd)