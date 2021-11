Ringen Viele taktische Überlegungen vor dem letzten Heimkampf Die RS Kriessern steht vor dem letzten Qualifikationskampf vor der Frage, ob sie den dritten Rang um jeden Preis zurückerobern will.

Kriessern braucht den Sieg vor allem für die Moral.

Die letzte Runde dieser Qualifikation ist von taktischen Überlegungen geprägt: Die Rivalen um Rang drei müssen sich überlegen, wo sie sich die besseren Chancen auf einen Coup im Halbfinal ausrechnen. Betrachtet man den bisherigen Saisonverlauf, dürfte die RSK Willisau Lions favorisieren – was heissen würde, dass man nicht um jeden Preis den dritten Platz zurückholen müsste.

Klarer ist die Ausgangslage für den Gegner in der Montlinger Mehrzweckhalle Bergli. Hergiswil ist im Umbruch und musste sich früh nach hinten orientieren. Die Innerschweizer treffen in den letzten zwei Kämpfen auf den Challenge-League-Sieger und wehren sich gegen den Abstieg. Der Kampf vom Samstag bei Kriessern dürfte daher keine grosse Priorität haben.

Für Kriessern wäre nach den zwei nicht unbedingt erwarteten Niederlagen gegen Schattdorf und Einsiedeln ein Sieg wichtig – vor allem für die Moral im Hinblick auf den Halbfinal. Das würde aber wohl bedeuten, dann gegen die RS Freiamt antreten zu müssen – gegen die Aargauer haben die Rheintaler diese Saison nicht gut ausgesehen. So oder so stehen die Verantwortlichen der Kriessner vor der Herausforderung, das Team gemäss der taktischen Ausrichtung aufzustellen, steht doch nach wie vor nur ein beschränktes Kader zur Verfügung.

Am Sonntag, 21. November, wird in Kriessern dann gefeiert. Um den zweiten Vize-WM-Titel von Ramon Betschart zu feiern, lädt die RSK alle Ringerfreunde, Sportbegeisterten und die Mitglieder der Gönnervereinigung «Freundeskreis RSK» zum WM-Brunch in die Mehrzweckhalle Kriessern ein. Ab 9.30 Uhr kann man sich nach Lust und Laune verpflegen – und es wird sicher die eine oder andere Gratulationsbotschaft überbracht. Um das ungehindert zu geniessen, findet der Anlass unter 3G-Regeln statt. Es wird um eine Anmeldung bis Mittwoch, 17. November gebeten unter sekretariat@rsk.ch, Tel. 071 755 77 90 oder 078 805 22 24. (dip)