Heerbrugg «Wieder unter die Leute kommen» und «geniessen»: Das wollen die Leute am Maimarkt Der Maimarkt in Heerbrugg lockte am Samstag zahlreich Publikum an. Präsenz ist wichtig, sagen Markttreibende.

Viele nutzten die Gelegenheit, den Samstagseinkauf mit dem Marktbesuch zu verbinden. Bilder: Hildegard Bickel



Rund 50 Marktstände zwischen Coop, dem Zentrum Am Markt und dem Schmidheiny-Park schufen am Samstag eine einladende Marktatmosphäre. Das freundliche Wetter mit sonnigen Abschnitten bis in den Nachmittag hinein kam dem Kauferlebnis entgegen. «Ich finde es super, dass wieder etwas stattfinden kann, da immer noch viele Veranstaltungen abgesagt werden», sagte Olaf Tiegel, Auer Gemeinderat mit Einsitz in der Marktkommission. «Deshalb bin ich mit der ganzen Familie zum Geniessen hier.»

Die Markttreibenden waren zufrieden, ihr Sortiment anbieten zu dürfen. «Es ist wichtig, dass wir uns der Kundschaft zeigen können», so der Tenor. Manche bedauerten zwar, dass die Kauflust nicht besonders ausgeprägt sei. Hinter der Maske verhielten sich manche Besucherinnen und Besucher anonymer als sonst. «Fast scheint es, sie wollen sich verstecken und rasch vorbeigehen.» Andere wiederum blieben gern stehen und suchten das Gespräch mit den Händlern. Diskussionsstoff lieferten auch Flyer zu bevorstehenden Abstimmungen. Ebenso machte die Regionalgruppe von Amnesty International auf ihre Anliegen aufmerksam.

«Noch eine Runde!» Das nostalgische Karussell im Einsatz.

Bei den Verpflegungsständen roch es würzig nach Raclette oder süss nach Zuckerwatte, Kinder schleckten Glace und die Festwirtschaft von Schmidi- Events war gut besucht. «Ich habe die Märkte vermisst», sagte eine Besucherin. «Nun kommt man wieder unter die Leute.» Familien zog es zum nostalgischen Karussell und in den Schmidheiny-Park, wo die Kinder mit einer neuen Attraktion auf dem Markt, dem Bungee-Trampolin, abheben konnten.