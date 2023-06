Heerbrugg Nach Zusammenprall mit Lieferwagen: 14-jährige Velofahrerin leicht verletzt Am Dienstagmorgen ist es in Heerbrugg zu einem Zusammenstoss zwischen einem Auto und einem Velo gekommen. Die 14-jährige Velofahrerin wurde dabei eher leicht verletzt.

Die Velofahrerin verletzte sich durch den Aufprall leicht. Bild: Kapo SG

Ein 58-jähriger Mann fuhr am Dienstagmorgen mit seinem Lieferwagen in Heerbrugg auf der Tödistrasse in Richtung Gmündstrasse. Zeitgleich bog eine 14-jährige Velofahrerin von der Schlattstrasse in die Tödistrasse ab. In der Folge kam es zum Zusammenstoss.

Die Velofahrerin prallte gegen die Front des Lieferwagens und kam am Boden zu liegen, wobei sie eher leicht verletzt wurde. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 5000 Franken. (kapo/nat)