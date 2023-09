Heerbrugg Mutmassliche Autoeinbrecher festgenommen – und zur Anzeige gebracht In Heerbrugg wurden am vergangenen Donnerstag zwei mutmassliche Autoeinbrecher von der zuständigen Polizei festgenommen. Sie werden nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

Die zwei jungen Männer werden nun nach dem Autoeinbruch zur Anzeige gebracht. Symbolbild: Kapo SG

Am vergangenen Donnerstagnachmittag konnte eine Anruferin zwei Männer beobachten, welche ein Auto an der Auerstrasse in Heerbrugg durchsuchten und informierte daraufhin die Kantonale Notrufzentrale St.Gallen. Dies teilt die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung mit. Die zwei Männer seien nach der Durchsuchung des Fahrzeugs anschliessend in Richtung Bahnhofstrasse gelaufen. Ausgerückte Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen hätten auf die Beschreibung der Anruferin hin die Männer angehalten und festgenommen. Bei den Autoeinbrechern handelte es sich um zwei Asylbewerber aus Tunesien im Alter von 22 und 23 Jahren, wie es weiter heisst. Sie werden bei der kantonalen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Beim Migrationsamt werden zudem ausländerrechtliche Massnahmen abgeklärt. (kapo/vit)