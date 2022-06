Heerbrugg Musizieren für einen guten Zweck: Erlös geht an Hilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine Rund 60 Musikschülerinnen und Musikschüler zeigten am Kantikonzert, was sie gelernt hatten.

Mit einem modernen Melodienstrauss ersang sich der FMS-Chor der Klassen 2Fa, 2Fb und 3FP unter der Leitung von Herbert Burtscher begeisterten Applaus. Bild: Max Pflüger

Im ersten Teil musizierten gut 20 Schülerinnen und Schüler mit Werken von Brahms oder Chopin und einiger bekannten zeitgenössischen Komponisten. Am Flügel, auf der Harfe, mit Trompete und Klarinette oder auch auf dem Schwyzerörgeli präsentierten sie mit kurzen Stücken einen Querschnitt durch den Instrumentalunterricht an der Kantonsschule Heerbrugg.

Der zweite Teil nach der Pause galt dann den grossen Ensembles. Es musizierten Schülerinnen und Schüler der Lehrpersonen Thomas Berchtold, Felix Bohle, Christian Büchel, Anna Danielewicz, Peter Engl, Adrian Eugster, Ulrike Neubacher, Denis Omerovic und Priska Seitz.

Herrliche musikalische Bilder

Den Reigen mit den Instrumentalisten eröffnete das Harfenduo Felicitas Schöbi (Klasse 1Na) und Zoe Doenecke (1GaLa) mit der «zerzausten Libelle» von Christoph Pampuch (geb. 1958). Mit flinken Fingern zauberten sie das Klangbild des glitzernden Insekts, bis es von der Melodie hörbar zerzaust wurde. Und ein herrliches Bild von stampfenden Rädern malte Chantal Schüle (2Fa) mit der «Locomotive Suite» von Collin Cowles (geb. 1940) auf der Klarinette.

Auch die anderen Schülerinnen und Schüler gaben ihr Bestes und bewiesen, wie viel Probenarbeit in den Musikstunden geleistet wurde. Wenn auch da und dort die Vortragenden mit kleinen Fehlern ihren Nerven den geforderten Tribut zollen mussten, so gelang ihnen doch ein recht beachtliches und un­terhaltsames Konzert. Dies war sicher auch der versierten Korrepetitorin Minako Diblik zu verdanken, die die Solistinnen und Solisten am Flügel einfühlsam begleitete und allfällige Patzer geschickt und virtuos überspielen konnte.

In der Pause wurden die Gäste von der Klasse 2Fa charmant am Buffet bewirtet. Es lockte vor allem der «Alpen rosé», der als schmackhafter, alkoholfreier Champagner angepriesen wurde. Nach der Pause beherrschten die grossen Formationen, die FMS-Band, ein Gitarren-Ensemble sowie der FMS-Chor, das Geschehen.

Verdienter Schlussapplaus

Sie interpretierten Werke der Rock- und Pop-Literatur in teilweise eigenen Arrangements, beispielsweise von Coldplay, von Abba, oder Bruno Mars. Mit dabei war auch ein Electronic- Gospel und stimmiger Sound aus «Pitch Perfect», einer US- amerikanischen Filmkomödie aus dem Jahr 2012. Dafür gab es tosenden Applaus.

Der Erlös aus der Kollekte kommt vollumfänglich dem Projekt «Rheintaler Direkthilfe für Kriegsopfer in der Ukraine» zugute.