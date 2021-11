Autor Urs Faes liest an der Kantonsschule aus seinem Buch über eine beglückende späte Liebe

Am Mittwoch, 24. November, liest der Schweizer Autor Urs Faes auf Einladung der Rheintalischen Gesellschaft für Musik und Literatur (RGML) und in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Rheintal (VSR) in der Aula der Kantonsschule Heerbrugg aus seinem Werk «Untertags».