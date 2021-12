Hauptversammlung Schöne Aussichten für den KTV Altstätten im 90. Vereinsjahr Der KTV Altstätten feierte an der HV auf dem Hohen Kasten ein erfolgreiches Jahr.

Der KTV Altstätten liess die Bekleidung der letzten Jahrzehnte aufleben. Bild: dze

Ladina Brülisauer wurde im Beisein von 78 Mitgliedern zur Vereinsmeisterin gekürt, der Vorstand für seine ausgezeichnete Arbeit in schwierigen Zeiten gelobt.

Ein stabiler Verein braucht die stillen Arbeiterinnen und Arbeiter im Hintergrund, aber auch die Gesichter, die Zugpferde, die den Verein nach aussen vertreten und bekannt machen. Es braucht die Trainingsfleissigen, die Vereinsgeist, Schwitzen und Dampfablassen grösser schreiben als den Erfolg, aber auch die Leichtathletinnen und Leichtathleten, die Medaillen sammeln. Es braucht die Erfahrung und das Know-how der älteren Generationen, aber auch die Energie und Unbeschwertheit der Jungen.

Viel zu feiern auf dem Hohen Kasten

Um das 90. Vereinsjahr gebührend einzuläuten, wurde die Hauptversammlung, das Zelebrieren dieser Vielfalt, auf dem Hohen Kasten durchgeführt. Ein Ort, der dank seiner Altstätter Zugehörigkeit und als Schauplatz des Showevents «Jump & View» eine starke Verbindung zum KTV pflegt. Beim Apéro und Nachtessen wurde auf kommende Höhenflüge angestossen und das vergangene Vereinsjahr analysiert. Es war ein Jahr, in dem trotz des Ausfalls wichtiger Einnahmequellen wie der Altstätter Städtlilauf ein positives finanzielles Ergebnis herausschaute.

Ein Jahr, in dem Medaillen an Schweizer Meisterschaften von Lena Bischofberger, Jodok Buschor und Maurin Buschor sowie internationale Auftritte und Erfolge von Riccarda Dietsche und Marco Tanner Aufsehen erregten. Ein Jahr, in dem zum ersten Mal der Gesa-Cup und auch der Jugitag der Sportunion Ost in einer «Light»-Version durchgeführt wurden. Der lighte Jugitag lockte indes eine Rekordzahl von 80 KTVA-Jugikindern auf die Gesa. Ein Jahr, in dem sich Ladina Brülisauer zur Vereinsmeisterin bei den aktiven Damen küren lassen durfte und gleich auch noch die Vertretung dieser Riege im Vorstand übernahm.

Ein vollbepacktes 90. Vereinsjahr

Natürlich wurde auch der Blick in die Zukunft gewagt. Mit dem Neujahrsfussballturnier, dem 48. Gesa-Cup, einem Helfereinsatz beim Rheintaler Sportfest in Balgach, der Feier des 90. Geburtstags und dem Altstätter Städtlilauf stehen 2022 zahlreiche Anlässe und Projekte auf dem Programm.

Einmal mehr wurde aber deutlich, dass sich die Mitglieder des KTV Altstätten vor einem Mammutprogramm wie diesem nicht fürchten, sondern die Herausforderung annehmen und die Aufgaben gemeinsam anpacken. Dass der erfolgreiche Abend noch ein wenig verlängert wurde und eine motivierte KTVA-Delegation das Städtli unsicher machte, darf an dieser Stelle auch noch erwähnt werden. (dze)