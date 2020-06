Hans Peter Aeberhard will seinen Sitz im Schulrat St. Margrethen verteidigen – und kann sich vorstellen, künftig Kommissionen zu präsidieren

Der parteilose Hans Peter Aeberhard tritt in St.Margrethen erneut zu den Schulratswahlen an. Die Ausgangslage ist allerdings eine andere als vor vier Jahren, als er neu in den Schulrat gewählt wurde.