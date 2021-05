Generalversammlung Gutes Jahr erlaubt Geschenke: Raiffeisenbank Oberes Rheintal verlost Vespa Die Raiffeisenbank Oberes Rheintal blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Die Genossenschafter profitieren.

Norbert Lüchinger (Vorsitzender der Bankleitung) überreicht Marc Reichen aus Altstätten die gewonnene GV-Vespa 2021. Bild: pd

(pd) Gerne hätte die Raiffeisenbank Oberes Rheintal auch dieses Jahr an sechs GV-Standorten ihre Mitglieder zu einem un­terhaltsamen und geselligen Abend eingeladen. Aus bekannten Gründen war dies nicht möglich, weshalb die Mitglieder zum zweiten Mal in Folge die Möglichkeit hatten, schriftlich oder elektronisch über die Traktanden abzustimmen. 4067 Genossenschafterinnen und Genossenschafter nutzten die Mitbestimmungsmöglichkeit, was einer Wahlbeteiligung von 36,3% entspricht.

Alle Traktanden klar angenommen

Die Raiffeisenbank Oberes Rheintal blickt auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Die Jahresrechnung für 2020 wurde mit 99,6% Zustimmung genehmigt. Die Anteilscheinverzinsung von 5,0% wurde mit 99,2% Ja-Stimmen bestätigt. Weiter wurden die Bankleitung und der Verwaltungsrat mit einer Zustimmung von 98,8% für ihre Arbeit entlastet. Die Wahl der neuen Revisionsstelle Ernst&Young (EY) für die Geschäftsjahre 2021 bis 2023 erfolgte mit 97,6 % Zustimmung.

Raiffeisen-Vespa hat Besitzer gefunden

Bereits zum fünften Mal hat die Raiffeisenbank Oberes Rheintal unter den abstimmenden Mitgliedern eine trendige rote Piaggio-Vespa verlost. Marc Reichen aus Altstätten heisst in diesem Jahr der glückliche Gewinner. Er glaubte zuerst an ein FM1-Chällerfon und konnte sein Glück kaum fassen.

Alle Mitglieder der Raiff­eisenbank Oberes Rheintal haben mit den Unterlagen der schriftlichen Abstimmung ei­nen Restaurantgutschein über 25 Franken für einen individuellen Genuss des GV-Essens erhalten. Mit dieser Aktion möchte die Bank nicht zuletzt das von der Pandemie hart getroffene Gastgewerbe und dessen Zulieferer unterstützen. Hoffentlich dürfen die Restaurants bald wieder ihre Innenräume dafür öffnen. Die Gutscheine sind einlösbar bis Ende November 2021 in allen Restaurants des Bankgeschäftskreises im oberen Rheintal.